Questa è l’estate dei disagi, i lavori sulla rete ferroviaria, treni a singhiozzo, anche chi parte con l’aereo deve fare i conti con i ritardi

Questa è l’estate dei disagi per chi viaggia in treno o in aereo. Programmati lavori soprattutto sull’Alta velocità hanno portato ad un allungamento dei tempi di percorrenza dei convogli. Se normalmente per un Milano-Roma servono tre ore di viaggio, in questo periodo in alcune occasioni si superano le quattro, e questo non risulta un ritardo, ma il tempo stimato per il viaggio. Il Codacons ha monitorato la puntualità dei voli e sui disservizi registrati lungo la rete ferroviaria italiana e diffuso i dati. Da quanto si legge, emerge che nel periodo tra il 1 e il 15 di agosto si sono registrati ben 104 casi di forti rallentamenti o interruzioni della circolazione ferroviaria non legati a cause imputabili al maltempo, ma a problemi tecnici ai treni, ai guasti alla linea elettrica, alle anomalie ai passaggi a livello. Non solo lavori a rallentare i convogli e a mandare su tutte le furie i passeggeri che nel pieno delle vacanze estive vogliono arrivare a destinazione nel più breve tempo possibile. Le linee più interessate dai disservizi sono state l'Alta velocità Roma-Firenze e quella tra Roma e Napoli . Disagi che si aggiungono ai problemi legati ai già programmati lavori sulle linee che portano a maggiori tempi di percorrenza su alcune tratte. Lavori infrastrutturali annunciati nei giorni scorsi da Trenitalia.





Aerei

Se al treno avete preferito l’aereo, anche qui la situazione non cambia. Anche chi sceglie questo mezzo per gli spostamenti si può trovar davanti a ritardi. Nel monitoraggio effettuato dal Codacons è emerso che nella settimana dal 29 luglio al 4 agosto i cieli europei hanno registrato un media di 34.203 voli giornalieri, ovvero il 5% in più dello scorso anno, ma la puntualità nelle partenze è stata solo al 53,5%, in calo dell'11,1% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del -3% sul 2023. Secondo i dati di Eurocontrol (analizzati dal Codacons), i ritardi in rotta sono stati mediamente di 184.200 minuti al giorno. La causa principale è dovuta al 47% dovuta alle condizioni meteorologiche, al 46% legate da problemi di capacità/personale delle compagnie aeree. In testa alla classifica dei ritardi la Francia con il 23% del totale di tutti i ritardi. In Italia sono stati il 7% del totale europeo. Secondo i lpresidente del Codacons Carlo Rienzi "Nonostante le tariffe nel settore dei trasporti abbiano subito una costante accelerazione negli ultimi anni, la puntualità non è migliorata e i disservizi continuano a imperversare sulle vacanze degli italiani, in un periodo in cui gli operatori dovrebbero, al contrario, garantire massima efficienza”. “Il Governo deve aprire un tavolo allargato sui trasporti convocando associazioni dei consumatori, gestori ferroviari, compagnie aeree e società autostradali e marittime, allo scopo di fare il punto della situazione e studiare misure volte a migliorare i servizi, ridurre i prezzi e garantire il rispetto dei diritti degli utenti" ha concluso.