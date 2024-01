Re Carlo III ricoverato a Londra. La visita alla principessa Kate prima dell'intervento

L'annuncio era arrivato dieci giorni fa: re Carlo III deve sottoporsi ad un intervento programmato per una condizione benigna della prostata. Il sovrano, 75 anni, è arrivato questa mattina alla London Clinic di Londra, in auto, in compagnia della regina Camilla.





IL RINGRAZIAMENTO AI SUDDITI

Non è chiaro quanto durerà il ricovero ma in una nota Buckingham Palace ha fatto sapere che "aggiungendo che il reIl Sovrano infatti avrebbe scelto di rendere note le sue condizioni di salute per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione, incoraggiandoli a sottoporsi ai controlli. E l'Nhs England, il sistema sanitario britannico, ha confermato che la sezione dedicata alla prostata del suo sito web ha ricevuto una visita ogni cinque secondi nel giorno dell'annuncio della diagnosi del re. Un messaggio importante, che puntava forse anche a mettere a tacere le voci che si erano riaccese su una sua possibile abdicazione in favore del principe William.





LA VISITA A KATE

Prima di operarsi, re Carlo III avrebbe fatto anche visita a Kate Middleton, ricoverata nello stesso ospedale. A darne notizia è la BBC. La principessa del Galles è reduce da un'operazione all'addome su cui c'è il massimo riserbo e che ha preoccupato tutto il mondo. Le ipotesi sono le più disparate: quel che è certo è che il ricovero durerà ancora tra i 10 e i 14 giorni. Poi riposo obbligato, dagli impegni ufficiali, fino a Pasqua.