Ritrovati due corpi in un'abitazione a Gualdo Tadino, provincia di Perugia, ipotesi femminicidio-suicidio

In provincia di Perugia, un femminicidio-suicidio ha scosso la comunità di Gaifana, frazione di Gualdo Tadino. Eliza Stefania Peru, 30 anni, e suo marito Daniele Bordicchia, 39 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione. Secondo la ricostruzione iniziale dei carabinieri, Bordicchia avrebbe sparato alla moglie utilizzando la pistola d’ordinanza per poi togliersi la vita. L’allarme è stato dato dalla madre dell’uomo, che non ricevendo risposta dal figlio al telefono, si è recata nell’appartamento. Eliza, originaria della Romania, era un’operatrice socio-sanitaria presso l’istituto Serafico di Assisi, mentre Daniele lavorava come guardia giurata. I due si erano sposati a maggio e avevano trascorso il viaggio di nozze in Egitto tra settembre e ottobre. Tuttavia, al loro rientro, il rapporto sembrava aver iniziato a incrinarsi.

IL RITROVAMENTO DEI CORPI

I corpi sono stati rinvenuti in stanze diverse: quello della donna in salotto, quello dell’uomo in camera da letto. Gli investigatori ritengono che l’episodio possa essere avvenuto la sera precedente. La sorella di Bordicchia, rientrando nell’abitazione bifamiliare, aveva notato il portone socchiuso ma non vi aveva dato peso. La madre, insospettita dalla mancata risposta del figlio, si è recata sul posto il mattino seguente, trovando i due senza vita.





LE INDAGINI PER RICOSTRUIRE LA DINAMICA

Sul luogo della tragedia è intervenuto il medico legale, Luca Tomassini, per eseguire la ricognizione cadaverica e avviare i primi accertamenti. La dinamica sarà ulteriormente chiarita da un’autopsia. Presenti anche il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che ha espresso il proprio cordoglio e quello della comunità. "È una tragedia immensa, senza segnali premonitori. Siamo profondamente colpiti", ha dichiarato il primo cittadino, assicurando supporto alle famiglie coinvolte. Il gesto, inspiegabile per molti, ha lasciato la comunità sgomenta. La vicenda ha sollevato interrogativi e dolore, colpendo una piccola realtà che mai avrebbe immaginato di affrontare un dramma così devastante. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione gli ultimi momenti della coppia.