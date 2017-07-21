Roberto Bolle vola in America con Giselle e la Scala

Redazione Web

21 luglio 2017, ore 18:01

Dopo 16 anni una nuova tournee del Corpo di Ballo scaligero in California

Il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala assieme a Roberto Bolle volano in America per la messa in scena di "Giselle" dal 28 al 30 luglio per quattro recite al Segerstrom Center for the Arts in Costa Mesa (California). Per questo ritorno a 16 anni dall'ultima trasferta americana protagonisti per la recita di apertura del 28 luglio Misty Copeland e Roberto Bolle. Quest'ultimo sarà in scena anche nella serata del 29 e il 30 luglio accanto a Marianela Nuñez, principal del Royal Ballet. Anche i primi ballerini Nicoletta Manni e Claudio Coviello saranno protagonisti dei ruoli principali, nella recita pomeridiana del 29 luglio.
A dirigere la partitura di Adam, affidata in questo tour all’Orchestra del Teatro Mikhailovskij, sarà Patrick Fournillier, già sul podio per questo balletto anche in Scala e nelle recenti tournée a Parigi e in Cina.Accanto agli interpreti di Giselle e Albrecht, saranno in scena, nel ruolo di Myrtha Nicoletta Manni e Virna Toppi; Marco Agostino e Massimo Garon (Hilarion) mentre il passo a due dei contadini verrà affidato a Vittoria Valerio con Antonino Sutera, Denise Gazzo con Federico Fresi, Alessandra Vassallo con Nicola Del Freo.

