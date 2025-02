Il festival della canzone italiana sta per prendere il via e quest’anno si contano 30 big, tra cui Rocco Hunt in gara con il singolo “Mille vote ancora”. «”Mille vote ancora” è il pezzo nuovo che porterò a Sanremo. “Vote”. Sì, senza la L. Per la mia gente, per la mia terra» ha scritto l’artista su Instagram, annunciando il titolo del brano in gara.

Rocco Hunt, biografia

Rocco Hunt, all’anagrafe Rocco Pagliarulo, nasce nel 1994 a Salerno e già all’età di undici anni comincia ad avvicinarsi all’hip hop, gareggiando anche a diverse gare di freestyle. Il suo primo pseudonimo è Hunt MC, con il quale rilascia il suo primo EP nel 2010, intitolato “A’ music è speranz”. L’anno successivo pubblica il mixtape “Spiraglio di periferia” con lo pseudonimo Rocco Hunt, all’interno del quale collabora con i colleghi Clementino e Ntò. Nel 2013, l’artista firma per Sony Music e rilascia i singoli “Io posso” e “Fammi vivere”, che anticipano “Poeta urbano”, il primo album ufficiale prodotto da Fabio Musta, Shablo e Fritz da Cat. Nel 2014, Rocco Hunt partecipa alla sessantaquattresima edizione del Festival di Sanremo e si aggiudica la vittoria nella sezione “Nuove proposte” grazie al singolo “Nu juorno buono” e poco dopo viene il pubblicato il suo secondo album in studio “‘A verità”. Nello stesso anno, inoltre, partecipa al talent show “Ballando con le stelle” in qualità di ballerino per una notte. “SignorHunt” è il terzo disco del rapper salentino, pubblicato nel 2015 e, nello stesso anno, viene annunciata la sua partecipazione alla sessantaseiesima edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Campioni”, portando in gara il singolo “Wake Up”. Nel 2016, il cantante realizza un singolo per la colonna sonora di “Zeta – Una storia hip-hop”, un film di Cosimo Alemà dedicato alla memoria del rapper Primo Brown. Nel 2017, nasce il suo primogenito Giovanni, avuto dalla compagna Ada Mena. Nel 2018, il rapper prende parte come attore alla pellicola “Arrivano i prof”, un riadattamento della pellicola francese “Les Profs” e diretto da Ivan Silvestrini; la colonna sonora del film è l’omonima canzone di Rocco Hunt. Nel 2019, l’artista annuncia di voler abbandonare la sua carriera musicale ma, qualche mese dopo, pubblica il suo quarto album, dal titolo “Libertà”, che prevede diverse collaborazioni con colleghi e amici, tra cui Achille Lauro, Neffa, J-Ax e Boomdabash.





Rocco Hunt, gli ultimi successi

Nel giugno del 2020, Rocco Hunt pubblica il singolo “Sultant’ a mia” e un mese dopo rilascia “A un passo dalla luna”, in collaborazione con Ana Mena. L’anno successivo pubblica un nuovo singolo, sempre insieme alla cantautrice spagnola, dal titolo “Un bacio all’improvviso” e “Fantastica”, realizzato insieme ai Boomdabash. Questi due singoli hanno anticipato l’uscita di “Rivoluzione”, quinto album del rapper. Dal 2022, Rocco Hunt pubblica singoli stand-alone, quali “Caramello” in collaborazione con Elettra Lamborghini e Lola Índigo, seguito da “A’ vita senz’ a te (Me fa paura)”. Nel 2023, il cantante rilascia “Non litighiamo più” e nel 2024 “Musica italiana”. A dicembre dello scorso anno, arriva la notizia della partecipazione di Rocco Hunt alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo con il singolo "Mille vote ancora". «A' cas 'e mammà ogg' è Nu Juorno Buono!! È il momento giusto per tornare a Sanremo. La mia musica nuova è pronta e, qualche giorno fa, vi dicevo come io abbia ritrovato la fame dei primi dischi. A Sanremo tornerò con un pezzo scritto con quella penna che avevo usato in un'altra mia prima volta, proprio lì. Dopo tutti questi anni sarei tornato a Sanremo solo con la canzone giusta: ce l'ho, ed è uno dei pezzi più importanti che abbia mai scritto perché rappresenta la mia storia e quella di molti altri. Manca poco... sto turnann' a Sanremo» ha scritto Rocco Hunt su Instagram in merito alla sua partecipazione al Festival della canzone italiana.