Roger Moore è morto a 89 anni

Dopo "una breve e coraggiosa battaglia contro il cancro"

Cinema in lutto. L'attore Roger Moore è morto oggi in Svizzera ad 89 anni, dopo "una breve e coraggiosa battaglia contro il cancro", ha confermato la sua famiglia.

La carriera di Moore è impressa nell'immaginario collettivosoprattutto per il ruolo di James Bond in 7 film della saga (da "Agente007 vivi e lascia morire" del 1973 fino a "007 Bersaglio mobile" del1985) e per il telefilm "Attenti a quei due" che lo vedeva in coppiacon Tony Curtis. Moore è fino ad oggi l'attore ad avere interpretatopiù volte James Bond al cinema.

