Roland Garros: ancora e di nuovo Sinner-Alcaraz. Domenica il tennis italiano a caccia anche di un'altro titolo, quello di doppio femminile

Dopo quarantanove anni, quando Adriano Panatta vinse il titolo, il tennis italiano torna in finale nel torneo maschile del Roland Garros grazie ad un immenso Jannik Sinner, che ha demolito la resistenza di un comunque fantastico Novak Djokovic: 6/4, 7/5, 7/6 il punteggio in favore del numero 1 del mondo, che ha giocato il suo miglior tennis nei momenti decisivi. Tra Sinner e il quarto Slam in carriera, domenica prossima (ore 15) ci sarà il solito Carlos Alcaraz, nella rivincita della finale del Foro Italico vinta dallo spagnolo. L’azzurro ci arriva dopo un percorso netto, senza avere ceduto neppure un set in tutto il torneo. Leggermente più tortuoso il cammino dello spagnolo, che ha faticato non poco per avere la meglio di Lorenzo Musetti, che per i primi due set ha giocato alla pari con Alcaraz. Dopo avere vinto il primo set per 6/4, la porta girevole del match è stato il tie break del secondo set, vinto dallo spagnolo, che poi ha dominato il terzo per 6 a 0, prima di un problema muscolare alla gamba sinistra che ha costretto alla resa Musetti. Domenica il tennis italiano andrà a caccia di un altro titolo, quello di doppio femminile, con Sara Errani e Jasmine Paolini che dopo avere travolto in semifinale Andreeva-Shnaider per 6-0, 6-1, sfideranno in finale Krunic-Danilina.

SINNER, PARIGI E' UN POSTO SPECIALE

''Sono felice, Parigi è un posto speciale per me'', ha detto Sinner dopo la vittoria su Novak Djokovic che lo proietta in finale al Roland Garros dove affronterà, domenica, Carlos Alcaraz, qualificato dopo il ritiro di Lorenzo Musetti. Sinner è il primo italiano a disputare il match per il titolo dopo quasi 50 anni: nel 1976 Adriano Panatta riuscì anche a vincerlo.