Roma, l'appello disperato di uno studente universitario: "Vi prego non fatemi la multa...". Ecco perché... Photo Credit: Il Messaggero

«Ho il mio ultimo esame oggi, per favore, ho girato 40 minuti». Un appello che fa il giro della Rete. E diventa virale. La storia viene raccontata da Il Messaggero.

Uno studente romano deve sostenere l'ultimo esame all'università, parcheggia disperatamente in modo maldestro al Verano, a due passi da La Sapienza. Ma spunta un cartello disperato, un appello ai vigili.



Ovviamente, si tratta di un gesto da non ripetere assolutamente: il codice della strada esiste e va rispettato. Sempre. In qualsiasi situazione e momento.

CACCIA ALL'AUTORE DEL BIGLIETTO ANONIMO

E' caccia all'autore del biglietto anonimo, lasciato sul cruscotto dell'auto. Sui social, decine e decine di commenti, meme e video per cercare il laureando che si è conquistato un posto nel web.

Intanto, a Roma il traffico aumenta sempre di più. Secondo La Repubblica, l'effetto Giubileo si fa sentire nella Capitale con gli ingorghi aumentati del 3%. Una situazione insostenibile per milioni di automobilisti romani. Le ore trascorse in coda aumentano: da 69 passano a 71. E il dato, nel 2025, potrebbe aumentare ancora di più. Vertiginosamente. La città, in parte paralizzata dai cantieri, deve fare i conti anche con gli scioperi.

Il 10 gennaio, ad esempio, ci sarà il primo venerdì nero del 2025. Autobus e metro cancellati per diverse ore, traffico sicuramente il tilt.

LEGGI ANCHE - Scioperi: il 2024 è stato un anno da dimenticare. Come andrà nel 2025? Occhio a queste date...