Roma, una marea di tifosi festeggia la vittoria della Conference League per le strade della capitale

A Roma è festa continua ormai da 24 ore. La squadra giallorossa si gode il trionfo in Conference League con la sua gente, nella sua città. Dopo la festa sul prato di Tirana questo pomeriggio alle 16 e 50 due pullman con staff, giocatori e coppa sono partiti dalle Terme di Caracalla in direzione Circo Massimo facendo impazzire di gioia i tifosi.

I FESTEGGIAMENTI A FIUMICINO



Nella notte, intanto, già tre mila romanistii si erano recati a Fiumicino per l'arrivo della squadra con la coppa, ma senza grande fortuna perché la Roma ha poi lasciato l'aeroporto da un'uscita secondaria per dirigersi a Trigoria dove ad aspettare Pellegrini e compagni c'erano altre centinaia di tifosi. "Questa coppa è per voi, grazie ragazzi" ha detto il capitano Lorenzo Pellegrini uscito sul tetto della struttura insieme al resto della squadra per festeggiare con i tifosi presenti. ''È stata una straordinaria emozione, una vittoria importante per la Roma, per i tifosi ma anche per tutta la città. È stato bello essere a Tirana con il sindaco di Tirana, quello di Rotterdam e con i nostri tifosi in una competizione che esalta i valori dello sport e che ci riempie di grande orgoglio".

IL PERCORSO PER LE STRADE DI ROMA E LE PAROLE DEL SINDACO



Il pullman celebrativo è stato letteralmente preso d'assalto dai tifosi che a tratti hanno anche complicato il regolare svolgimento della "parata". Per arrivare al Circo Massimo infatti, Mourinho e i suoi ragazzi hanno impiegato più di quattro ore, e solo l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso al pullman di procedere. Le immagini che però si sono viste a Roma sono quelle di un vero amore che unisce giocatori, tifosi e città. In mezzo alla folla anche Cristian Totti, figlio di Francesco, e Riccardo Calafiori. Rientrato dal prestito al Genoa, tecnicamente Calafiori ha vinto la Conference come i suoi (ex) compagni, ma ha scelto di vivere questa giornata con i genitori al Circo Massimo in mezzo alla gente. Anche il sindaco di Roma Gualtieri si è complimentato con la squadra giallorossa ed ha annunciato che nei prossimi giorni organizzerà qualcosa con la società in Campidoglio​: “Ieri sera è stata una straordinaria emozione, una vittoria importante per la squadra, i tifosi e la città. È stato bello essere a Tirana. Oggi il pullman della squadra percorrerà le vie della città fino al Circo Massimo, è giusto si celebri questa straordinaria vittoria".