Roma, uomo investe un cinghiale e muore

Stava tornando a casa su via di Santa Cornelia, nel quartiere Cassia a Roma, quando si è trovato faccia a faccia con un cinghiale che attraversava la strada. Stefano Violati, 58 anni, era in sella al suo motorino e non ha fatto in tempo a schivare il grosso animale spuntato all'improvviso. L'impatto è stato fatale: Violati era a bordo di un’ Honda SH 300 ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale S.Andrea, dove nelle ore successive è morto a causa delle gravi ferite riportate. Nell’impatto è deceduto anche l’animale. Sono tuttora in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Figlio di Fabrizio Violati, proprietario fino al 1987 delle acque Ferrarelle e Sangemini, Violati era a 50 metri da casa quando ha avuto l'incontro fatale con il cinghiale. Stefano era il cugino di Giulio Violati, il marito di Maria Grazia Cucinotta, e aveva una società che gestiva macchine d'epoca di famiglia. Lascia un figlio di 19 anni, Matteo.