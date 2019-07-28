Romeo e Giulietta, la prima mondiale all'Arena di Verona

La star della danza internazionale Sergei Polunin debutterà, il 26 agosto, all'Arena di Verona in occasione della prima mondiale di "Romeo e Giulietta", la più grande storia d’amore mai raccontata. Un Romeo post-litteram, più veloce ed eccitante, proiettato nel futuro, quello che interpreterà Polunin a Verona, e che trova nel talento e nei muscoli del trentenne danzatore ucraino il diapason delle infinite potenzialità della danza. L’altra metà della storia d’amore vive nella grazia e nel talento di Alina Cojocaru, Giulietta, danzatrice rumena di fama mondiale, da anni ballerina principale dell’English National Ballet e parte di alcuni tra i più prestigiosi corpi di ballo internazionali.

Grazie a un cast di eccezionali danzatori e a uno staff creativo di prim’ordine, 'Romeo & Giulietta' riporta in vita la tragedia shakespeariana musicata da Sergei Prokofiev, con l’intenzione di raggiungere il cuore, non solo degli appassionati di balletto. L’evento si tiene in collaborazione con la VI edizione del “Festival della Bellezza di Verona – I Maestri dello spirito”, manifestazione ispirata proprio a Dante, Mozart e Shakespeare, punto di riferimento per riflessioni sulla bellezza espressa nell’opera di straordinari artisti, in scenari storici di grande suggestione architettonica e artistica.

RTL 102.5 è radio partner dell'evento e vi regala due biglietti per la prima mondiale di "Romeo e Giulietta". Scoprite come partecipare andando sul sito rtl.it, sezione contest.