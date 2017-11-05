RTL 102.5 e la forza dell’intuito, del talento e dell'imprenditoria italiana

RTL 102.5 e la forza dell’intuito, del talento e dell'imprenditoria italiana

RTL 102.5 e la forza dell’intuito, del talento e dell'imprenditoria italiana

Redazione Web

05 novembre 2017, ore 10:53

Garrincha racconta l’Italia migliore. Quella che sorprende il mondo. Quella di cui andare orgogliosi.

Domani, 6 novembre, Rtl 102.5 sarà in diretta da Piazza degli Affari, cuore da sempre dell’economia e della finanza italiane. Dalle sei del mattino, con Nonstopnews in onda dal nostro radio Truck posizionato davanti lo storico palazzo di Borsaitaliana e con diversi collegamenti nell’arco della giornata, racconteremo la forza dell’imprenditoria. Soprattutto, la fantasia, il talento, l’intuito degli italiani che per decenni e ancora oggi hanno fatto grande il nostro Paese. Una storia spesso sminuita, se non addirittura dimenticata, per far spazio alla consueta lettura catastrofista della nostra realtà. L’Italia che produce, l’Italia che ogni mattina cerca un modo per battere la concorrenza estera, sempre più agguerrita, merita di essere raccontata. Senza dimenticare difficoltà e limiti, anzi sottolineando ciò che va fatto, per rendere l’Azienda Italia ancora più forte e capace di rispondere alle sfide dei nostri anni. È un’era complessa, che chiama i migliori a impegnarsi. Questo racconteremo domani, da Piazza Affari, in occasione dell’ingresso delle nuove società Elite, nella società ideata da Borsaitaliana. Il gusto della sfida e di sorprendere chi ci aveva dati frettolosamente sulla via del tramonto. L’italia è una grande storia, da raccontare e da vivere.

