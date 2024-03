RTL 102.5 è la Radio Ufficiale della Stramilano 2024

RTL 102.5 è la radio ufficiale della 51a edizione della Stramilano 2024, la manifestazione podistica più importante d’Italia. Domenica 24 marzo 2024, la manifestazione, con partenza dal centro di Milano, unirà tutti gli amanti della corsa e dell’attività fisica all’aria aperta per una giornata di condivisione, sport e amicizia.

La madrina di questa edizione della Stramilano sarà Jessica Brugali, speaker e volto social di RTL 102.5. Durante l'intera manifestazione, RTL 102.5 sarà presente con la propria squadra, offrendo ai suoi ascoltatori un coinvolgimento totale nell'esperienza della Stramilano. Con collegamenti in diretta dai punti cruciali della corsa, retroscena esclusivi, interviste con partecipanti e organizzatori, RTL 102.5 offrirà agli ascoltatori un'inedita prospettiva sul dietro le quinte di questa manifestazione sportiva.

La Stramilano offre tre diversi percorsi adatti ad ogni tipo di preparazione atletica: la Stramilano da 10 km e la Stramilanina da 5 km con partenza da Piazza Duomo, e la Stramilano Half Marathon da 21 km, con partenza da Piazza Castello.

L’organizzatore della Stramilano, Andrea Alzati, è stato ospite di Non Stop News, su RTL 102.5 per raccontare l’edizione di quest’anno: «La grande novità di quest'anno, per la 10km e la 5km, è l'arrivo all'Arco della Pace. Per la parte agonistica da 21km, abbiamo completamente modificato il percorso: quest'anno sarà "a bastone", con un'andata e un ritorno molto veloci, e abbiamo eliminato molte curve. Siamo curiosi di testarlo e vedere i tempi che i migliori atleti realizzeranno. Inoltre, quest'anno Stramilano sarà pet friendly, sulla 10km e la 5km ci saranno due punti di rifornimento dedicati agli amici a quattro zampe e, all'arrivo all'Arco della Pace, ci sarà un'area dedicata a loro con la presenza di veterinari. Ci sarà molto tifo: Stramilano è l'evento più importante nel panorama del running in Italia e non sarà solo una corsa, ma uno spettacolo per tutti i partecipanti. In collaborazione con il Conservatorio di Milano, ci saranno cinque punti dedicati alla musica e tre postazioni lungo il percorso con acrobati, per accompagnare i partecipanti di Stramilano fino al traguardo».

Visitando la sezione Special & Contest su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori avranno l'opportunità di giocare e vincere l’iscrizione per partecipare, assieme alla squadra di RTL 102.5, alla cinquantunesima edizione della Stramilano.