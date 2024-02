RTL 102.5 è la radio ufficiale di ‘Una vita intera’, lo speciale concerto-evento di Fabrizio Moro di sabato 25 maggio 2024 al palazzo dello sport di Roma

Fabrizio Moro è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante "W l’Italia", il cantautore romano ha presentato in diretta in radiovisione “Una vita intera”, lo speciale concerto-evento di sabato 25 maggio al Palazzo dello Sport di Roma.

«Siamo stati fermi per più di un anno, con ‘Una vita intera’ ripartiamo. Ho dovuto mettere in stand-by la mia attività di cantautore per dedicarmi ad altri progetti. Quindi il primo concerto è il 25 maggio e poi seguirà un tour nel 2024. Per il momento abbiamo un calendario di 20 date in tutta Italia, il palco mi manca troppo. Poi, l'ultimo tour che abbiamo fatto era unplugged, non ho potuto scatenarmi come avrei voluto. Per questo concerto aspettatevi la reazione a un'astinenza musicale».

Durante il concerto, Fabrizio Moro emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico. Ospite di RTL 102.5, Fabrizio Moro racconta:

«Cominciamo le prove fra un mese, sto facendo i conti con i vari album, cosa mettere e cosa togliere. Fare una scaletta è molto complicato, c'è quello che piace ai fan e quello che piace a te, è tutta una questione di equilibrio. Quando vado a tirare fuori i pezzi dei primi album e li riarrangiamo i fan sono sempre felici. Il nuovo album è in cantiere, per metà è già scritto, prevedo che avrà luce nel 2025».

Sul palco sarà accompagnato da: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

I biglietti per il live, prodotto e organizzato da Friends & Partners, sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).