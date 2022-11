RTL 102.5 è radio partner del “TUTTO ACCADE TOUR”, la nuova tournée nei palasport di Alessandra Amoroso

RTL 102.5 regala i biglietti del nuovo tour di Alessandra Amoroso che, dopo lo straordinario concerto a San Siro dello scorso luglio, tornerà live dal 26 novembre con il “TUTTO ACCADE TOUR”. Una lunga tournée nei principali palasport italiani in cui la cantante salentina porterà in scena l’essenza del live di San Siro. Ma si aggiungeranno anche sorprese e alcune novità.

Per ogni data, RTL 102.5, radio partner del tour, metterà in palio i biglietti che gli ascoltatori più fortunati potranno aggiudicarsi andando su RTL 102.5 Play nella sezione Special & Contest.

Il prossimo 15 novembre Alessandra Amoroso sarà ospite della Suite di RTL 102.5 per raccontare l’inizio della nuova tournée e per svelare una bella sorpresa per gli ascoltatori.

Queste tutte le date al momento confermate:

26 novembre – Palazzo del Turismo – JESOLO (Venezia) - DATA ZERO

29 novembre – Pala Florio – BARI – SOLD OUT

30 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

3 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

6 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

7 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

9 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI – SOLD OUT

10 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

12 dicembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

16 dicembre – Kioene Arena – PADOVA

17 dicembre – Pala Alpitour – TORINO

21 dicembre – Mediolanum Forum di Assago (MILANO)

