RTL 102.5 è radio partner della Veneranda Fabbrica del Duomo. Venerdì 18 ottobre “Duomo di Milano On Air”, RTL 102.5 sarà in diretta da Piazza Duomo

RTL 102.5 è radio partner della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Per celebrare questa importante collaborazione, venerdì 18 ottobre si terrà una giornata speciale: "Duomo di Milano On Air".

Il 18 ottobre il radio truck di RTL 102.5 sarà in Piazza Duomo per una diretta straordinaria che coinvolgerà ascoltatori e visitatori. Dalle 11:00 alle 17:00, in diretta dal cuore di Milano: “No problem – W l’Italia” con Paolo Cavallone, “Miseria e Nobiltà” con Il Conte Galè, Fabrizio Ferrari e Virginia Tschang, “The Flight” con La Zac. La programmazione speciale proporrà interviste, approfondimenti sulla storia e l'immenso patrimonio artistico del Duomo di Milano e molto altro.

"Duomo di Milano On Air" sarà anche un'opportunità per gli ascoltatori di vivere un'esperienza unica, incontrando dal vivo i conduttori di RTL 102.5 e immergendosi nell’atmosfera magica di uno dei monumenti più iconici al mondo.

RTL 102.5 regala ai suoi ascoltatori la possibilità di partecipare al "Duomo Tour". Per partecipare e provare ad aggiudicarsi questa esperienza basta visitare la sezione "Special & Contest" su RTL 102.5 Play.

RTL 102.5 è radio partner della Veneranda Fabbrica del Duomo. Venerdì 18 ottobre “Duomo di Milano On Air”, dalle 11:00 alle 17:00, RTL 102.5 sarà in diretta da Piazza Duomo