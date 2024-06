RTL 102.5 fa ballare l'Italia con 70-‘80-‘90 by Massimo Alberti

Napoli balla, l’Italia si diverte. Rtl102.5 infiamma l’estate al Pizza Village con ‘70-‘80-‘90 e con Massimo Alberti alla consolle. E’ questa la vera, grande, novità di questa edizione del Pizza Village: la musica mixata da Massimo Alberti piace a grandi e piccoli. Impossibile rimanere fermi, impossibile non cantare.



Poi sul palco di Rtl 102.5 alla Mostra d’Oltremare arrivano i grandi ospiti di Rtl 102.5, che nel pomeriggio sono intervistati in diretta nel corso di “Protagonisti” sul truck. C’è la musica, la pizza, il divertimento e gli Europei di calcio, raccontati sempre in diretta sulla prima radio d’Italia. Stasera sono attesi Noemi e Rhove. Dopo arrivano anche Coco, BigMama, Clara, Clementino, Ciccio Merolla, Gigi D’Alessio, Petit, Slf e Gaia.

IL SINDACO MANFREDI PARLA DI CONTE: “DOVREBBE ESSERE IN CITTA’”

“Sento De Laurentis spesso, Conte dovrebbe esser già in città”. Parola del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi a Protagonisti. A Napoli, infatti, c’è molta attesa per l’arrivo del tecnico biancazzurro. “Antonio Conte dovrebbe essere già in città. Non l’ho ancora incontrato, ma so che è in giro. Sicuramente ci vedremo insieme al presidente De Laurentis, che sento sempre. Sta preparando la presentazione del 28 giugno”, dice ancora Manfredi a RTL102.5.