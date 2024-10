Russia: censurato il post di una bambina. Le autorità, discredita le forze armate e dissacra la bandiera russa

Secondo le autorità si tratta di un video che “discredita” le forze armate di Mosca e “dissacra la bandiera” russa . La donna, di 38 anni, rischia un'ammenda di 500 rubli (circa 5 euro) o un monito ufficiale. Si dirà ben poca cosa, la contravvenzione è molto bassa, idem se si opterà per il semplice richiamo. Ma questo non è il primo caso che vede protagonisti i più piccoli per fatti di cui poi ne pagano le conseguenze i genitori.

I PRECEDENTI

Nel marzo del 2023 un uomo russo, Alexei Moskalyov, era stato condannato a due anni di reclusione dopo che sua figlia, in un disegno fatto per la lezione di arte a scuola, aveva rappresentato missili russi che piovevano su una madre e suo figlio. Mascia, 12 anni, è stata posta in un orfanotrofio, dove la piccola ha sofferto stress e isolamento. A seguito dell’indignazione popolare, è stata fatta uscire e affidata ad altri parenti fino a quando Moskalyov, padre single, è stato rilasciato nelle scorse settimane. Nell’opera di repressione del dissenso Amnesty International ha pubblicato lo scorso maggio un rapporto dal titolo “‘Tuo figlio andrà all’orfanotrofio’. I bambini e la repressione delle proteste” in cui spiega come le autorità russe neghino ai bambini e alle bambine il diritto alla libertà d’espressione, li indottrinino con la propaganda di guerra e prendano di mira i loro familiari che alla guerra, soprattutto a quella di aggressione contro l’Ucraina, sono contrari. Nel rapporto si racconta anche la storia di Varvara (Varya) Galkina, di 10 anni, che è stata interrogata dalla polizia di Mosca a causa della foto del suo profilo WhatsApp: un disegno in stile manga a sostegno dell’Ucraina. La polizia ha poi minacciato la madre, Elena Jolicoeur e ha perquisito la loro abitazione. La donna, dopo che le era stato imposto di seguire un programma “preventivo” per “i genitori che svolgono impropriamente il loro dovere”, è fuggita dalla Russia con Varvara e un’altra figlia.