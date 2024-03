Russia, Putin vince le elezioni, per il presidente è stato un plebiscito, oltre l'87% dei consensi

Il presidente russo Putin vince le elezioni con oltre l'87% delle preferenze e ottiene il mandato a guidare la Russia per i prossimi sei anni. per lo "Zar" si tratta del quinto mandato. Per lui un risultato che supera l'87% dei consensi. anche l'affluenza è da record, secondo le stime, è oltre il 73%, contro il 67,5% della precedente tornata elettorale. Per il capo del Cremlino è stato un plebiscito, ha infatti ottenuto oltre l'87% delle preferenze, mentre Il comunista Nikolai Kharitonov, si è fermato al 4,7%, quello di Gente Nuova, Vladislav Davankov, al 3,6% e quello del Partito liberaldemocratico Leonid Slutsky al 2,5%.





Il discorso

A conteggio ancora aperto, Putin dal suo quartier generale ha tenuto il suo primo discorso ha ringraziato i russi per la "totale fiducia" , promettendo che il Paese diventerà più forte, ma soprattutto avvertendo gli avversari che "nessuno ci intimidierà". Ha poi sottolineato che "il risultato delle elezioni dimostra che la Russia è una grande famiglia", ma anche che c'è "totale fiducia dei cittadini sul fatto che faremo tutto come da programma". Poi, Putin ha lanciato un monito a chi vuole sfidare la Russia. Ha detto che: "Non importa quanto abbiano cercato di spaventarci, di sopprimere la nostra volontà, la nostra coscienza, nessuno ci è mai riuscito nella storia. Hanno fallito ora e falliranno in futuro". Ed ha messo in guarda la Nato che un conflitto porterebbe "ad un passo dalla terza guerra mondiale".





Navalny

A sorpresa Putin ha parlato anche di Navalny , nominandolo. E' stata la prima volta dopo anni, durante una conferenza stampa trasmessa in tv. "Per quanto riguarda il signor Navalny. Sì, è morto. Questo è un evento triste", aggiungendo: "Qualche giorno prima che il signor Navalny morisse, alcuni colleghi mi hanno detto che c'era l'idea di scambiare il signor Navalny con alcune persone che sono in prigione nei paesi occidentali... Ho detto sono d'accordo".





Le reazioni

Il premier ucraino Volodymyr Zelensky ha definito Putin un uomo "malato di potere" che vuole "regnare in eterno", ed ha affermato che le elezioni russe non hanno "alcuna legittimità". Un portavoce della Casa Bianca afferma che "Queste elezioni sono state chiaramente né libere né giuste dato che Putin ha imprigionato gli oppositori politici prevenendo così che corressero contro di lui". "Le pseudo-elezioni in Russia non sono né libere né giuste, il risultato non sorprenderà nessuno". fa sapere Berlino. Le elezioni in Russia non sono state né libere né regolari ed hanno riguardato anche territori ucraini occupati illegalmente. Continuiamo a lavorare per una pace giusta che porti la Russia a terminare la guerra di aggressione all'Ucraina nel rispetto del diritto internazionale. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il ministro degli Esteri britannico, Cameron parla di elezioni non libere e eque.