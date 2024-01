Salerno, ipotesi violenza sessuale su una dodicenne

A Piana del Sele, in provincia di Salerno, una ragazzina di 12 anni sarebbe stata avvicinata nei pressi della scuola media che frequenta da due persone incappucciate, sequestrata e portata in auto in un luogo isolato. Poi dopo diverse ore l'hanno abbandonata sul ciglio di una strada isolata, vicino al cimitero degli inglesi a Montecorvino Pugliano, lontano da casa sua. Sarebbe stata la madre a recuperarla per poi portarla in ospedale, dove i medici avrebbero confermato i segni di una possibile pregressa violenza sessuale. La Procura ha aperto un fascicolo di inchiesta sul caso. Dai primi riscontri gli investigatori avrebbero già individuato uno dei due che hanno sequestrato la ragazzina. Ma, vista la giovane età della ragazza, sulla vicenda vige il massimo riserbo. Gli interrogativi restano tanti: ci sarebbe infatti un precedente: lo scorso maggio la ragazzina sarebbe stata protagonista di una vicenda analoga. Sempre portata via da persone incappucciate e poi abbandonata in un posto isolato. E in quell’occasione sarebbe stato il nonno a ritrovarla. Anche in quella occasione fu presentata denuncia dai familiari. Nelle settimane successive venne individuata una persona come possibile autore della violenza sessuale sulla ragazzina. Accusato che oggi, dopo questo nuovo episodio, potrebbe anche risultare estraneo alla vicenda: è in carcere dove sconta una pena per furto. La vicenda resta comunque intricata e complessa.