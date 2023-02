San Valentino, tra cinismo e romanticismo cresce il giro d'affari. Dieci milioni gli italiani coinvolti

Dalle pubblicazioni dei nostri amici sui social al doodle di Google, tutto ci ricorda che oggi è la festa degli innamorati. E tra chi ostenta cinismo e chi non nasconde tutto il suo romanticismo, anche quest’anno San Valentino fa registrare numeri importanti. Sono dieci milioni gli italiani che hanno scelto di celebrare il proprio partner e che spenderanno, tra regali, cene romantiche e fiori, una media di 71 euro a persona, come stima Confesercenti. Un budget in crescita rispetto agli anni scorsi e che supera del 35% anche a quello del 2019, ultimo anno prima della pandemia.

CENE E FIORI

E in un'Italia patria dell'enogastronomia, questa sera cinque milioni di italiani andranno a cena fuori, per un giro d’affari stimato in duecento milioni di euro. Boom degli agriturismi, scelti dal 30% degli innamorati. Anche se non manca chi preparerà una cena speciale tra le mura di casa, il 38%. Resiste anche il buon vecchio mazzo di fiori, scelto da un italiano su due (47%). E che si fa particolare: non solo rose, ma anche primule, azalee e orchidee. "segnala Coldiretti, anche se bisogna stare attenti a scegliere la tipologia giusta, visto il loro significato vario in base alla tipologia. Un'idea salvavita last minute per ritardatari o smemorati.

CIOCCOLATO, PROFUMI E VIAGGI

Seguono i profumi (26%) con fragranze in grado di evocare emozioni e ricordi. C'è poi chi sceglie di addolcire la giornata con i cioccolatini (22%) o con i gioielli (19%), che come disse qualcunoe non solo". Chiudono la lista l'abbigliamento (11%) e i viaggi in coppia (6%).