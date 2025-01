Sanremo 2025, l'Ariston si trasforma in un tecno-salone delle feste: ecco la scenografia

La Rai ha appena svelato la scenografia del Festival di Sanremo 2025, firmata dall'architetto Riccardo Bocchini.

Il progetto, sintetizzato dallo scenografo con la frase "l'eleganza della semplicità e dell'armonia", si chiama “Techno Hall”.

Sanremo 2025: la scenografia

Si tratta di una scena a 360 gradi capace di mutare aspetto e suggerire atmosfere diverse per ogni canzone, la cui semplicità cela la complessità di un lavoro che coniuga grafica e illuminotecnica, tecnologia e “motori”.

Come nel caso di quelle Bocchini definisce “pareti/scultura” che – spiega - "si torceranno in tre dimensioni, tutto in un’essenzialità di linee, alla ricerca di una pulizia e di un’eleganza delle immagini: l’eleganza di una scena armonica che abbraccerà gli spettatori, trasferendo emozioni, e l’eleganza della forma che, attraverso le movimentazioni elettromeccaniche, si trasformerà al servizio delle canzoni, riuscendo perfino a sparire completamente".

Il Tecno-Salone delle feste all'interno del Teatro Ariston si protende, insieme all’orchestra ai lati, verso il pubblico e nasconde non poche sorprese. Bocchini spiega:

"La sinuosità, la plasticità e l’eleganza delle linee architettoniche andranno ad abbracciare le motorizzazioni tecnologiche con i loro movimenti armonici.

Gli apparati video e quello sceno-luminoso, totalmente innovativi, saranno essenzialmente al servizio delle immagini televisive. “Giochi ottici” accoglieranno lo spettatore, “tecno lampadari”, “sipari” e “tende tecnologiche” scenderanno dall’alto; e la “Scala” si muoverà con varie configurazioni tecnologiche.

La Techno Hall accoglierà Carlo Conti, i protagonisti della rassegna canora e tutto il pubblico, in teatro e in tv, a partire da martedì 11 febbraio.

In questi giorni, intanto, all'interno del teatro Ariston sono in corso le prove dei cantanti in gara.

Sanremo 2025: le cover della serata del venerdì

L'ultimo annuncio, in ordine temporale, di Conti ha riguardato la serata del venerdì, dedicata alle cover:

Bresh con CRISTIANO DE ANDRE’

“Creuza de mä” (Fabrizio De Andrè)

Brunori Sas con RICCARDO SINIGALLIA E DIMARTINO

“L’anno che verrà” (Lucio Dalla)

Clara con IL VOLO

“The Sound of Silence” (Simon & Garfunkel)

Coma_Cose con JOHNSON RIGHEIRA

“L’Estate sta finendo” (Righeira)

Emis Killa con LAZZA e LAURA MARZADORI

“100 Messaggi” (Lazza)

Fedez con MARCO MASINI

“Bella Stronza” (Marco Masini)

Francesco Gabbani con TRICARICO

“Io sono Francesco” (Tricarico)

Gaia con TOQUINHO

“La voglia, la pazzia” (Ornella Vanoni)

Giorgia con ANNALISA

“ Skyfall” (Adele)

Irama con ARISA

“Say Something” (A Great Big World, Christina Aguilera)

Joan Thiele con FRAH QUINTALE

“Che cosa c’è” (Gino Paoli)

Lucio Corsi con TOPO GIGIO

“Nel blu, dipinto di blu” (Domenico Modugno)

Marcella Bella con TWIN VIOLINS

“L’emozione non ha voce” (Adriano Celentano)

Massimo Ranieri con NERI PER CASO

“Quando” (Pino Daniele)

Modà con FRANCESCO RENGA

“Angelo” (Francesco Renga)

Olly con GORAN BREGOVIĆ E LA WEDDING & FUNERAL BAND

“Il pescatore” (Fabrizio De Andrè)

Rocco Hunt con CLEMENTINO

“Yes I know my way” (Pino Daniele)

Rose Villain con CHIELLO

“Fiori rosa, fiori di pesco” (Lucio Battisti)

Sarah Toscano con OFENBACH

“Overdrive” (Ofenbach)

Serena Brancale con ALESSANDRA AMOROSO

“If I Ain’t Got You” (Alicia Keys)

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con NEFFA

Mix di “Amor de mi vida” (Sottotono) e “Aspettando il sole” (Neffa)

Simone Cristicchi con AMARA

“La Cura” (Franco Battiato)

The Kolors con SAL DA VINCI

“Rossetto e Caffè” (Sal Da Vinci)

Willie Peyote con TIROMANCINO e DITONELLAPIAGA

“Un tempo piccolo” (Franco Califano)

Elodie e Achille Lauro

Un tributo a Roma con “A mano a mano” (Riccardo Cocciante) e “Folle città” (Loredana Bertè)

Francesca Michielin e Rkomi

“La nuova stella di Broadway” (Cesare Cremonini)

Noemi e Tony Effe

“Tutto il resto è noia” (Franco Califano).





Inoltre Conti ha fatto sapere che Iva Zanicchi e Antonello Venditti riceveranno il premio alla carriera.