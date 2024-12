Sanremo 2025, Rocco Hunt duetterà con il calciatore del Napoli Mazzocchi? Ecco come stanno le cose

Mazzocchi fa chiarezza sul duetto con Rocco Hunt a Sanremo 2025

Sanremo 2025: la serata cover

Dopo l'annuncio in diretta tv del direttore artistico Carlo Conti, è già tempo di indiscrezioni sui duetti ai quali i cantanti in gara a Sanremo 2025 stanno lavorando. Nelle ultime ore è rimbalzata l'ipotesi cheduettasse con un calciatore del Napoli nella serata dedicata alle cover, quella di venerdì 14 febbraio 2025. Il caso è nato dal commento scritto dal rapper su Instagram, sotto un post della pagina Napoli VHS dedicato alle perfomance canore di, terzino della squadra allenata da Antonio Conte.Il cantante, taggando il calciatore, ha scritto: "Pazza idea per la serata delle Cover, c staje (ci stai?, Ndr)?". Un messaggio condito dall'emoji delle risate, evidentemente utilizzate per dare un senso ironico alla parte testuale. Eppure, sui social la voce di un possibile duetto Hunt-Mazzocchi è circolata, facendosi ad un certo punto quasi realistica. Così, il calciatore ex Salernitana è intervenuto per fare chiarezza. Infatti, in una storia Instagram, Mazzocchi ha scritto: "Vedo e sento notizie su una mia presunta presenza a Sanremo. Ringrazio il mio amico @poetaurbano (Rocco Hunt, Ndr) a cui voglio tanto bene per la proposta ironica che mi ha fatto e gli auguro il meglio, ma nella vita faccio tutt'altro. La mia mente è proiettata H24 per il ritorno in campo. È alla mia professione che dedico tutte le mie energie. Non vedo l'ora di tornare a combattere con i miei compagni". Insomma, Mazzocchi, attualmente fermo a causa di problema muscolare, a febbraio sarà impegnato sul terreno di gioco, non certamente sul palco del teatro Ariston. Dove Rocco Hunt duetterà con... non si sa ancora.Nel corso della serata cover di Sanremo 2025 ogni artista in gara sarà affiancato da un artista ospite, con cui re-interpreterà una canzone tratta dal repertorio italiano ed internazionale, la cui pubblicazione sia avvenuta entro la data del 31 dicembre 2024 compresa. A votare in quella serata saranno il pubblico con il televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato della votazione così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%. Verrà, dunque, generata una classifica della serata e l'artista posizionato al primo posto sarà proclamato vincitore. Non ci saranno ripercussioni sulla classifica generale della gara.