Sanremo 2025, da Fedez a Tony Effe, ecco la lista dei 30 cantanti in gara annunciata da Carlo Conti

A poco più di due mesi dalla nuova edizione del Festival di Sanremo, la numero settantacinque, l'attesa è finita almeno per i nomi dei cantanti che si esibiranno sul palco dell'Ariston dall’11 al 15 febbraio. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha annunciato al TG1 la lista frutto di mesi di selezione: "A maggio sono arrivate le prime proposte" aveva dichiarato, non molto tempo dopo la fine dell'ultima edizione targata Amadeus. "Sarà una grande festa della musica italiana, una festa per tutti noi che lavoriamo con la musica e che la amiamo, sarà un’occasione per stare insieme, per ritrovarsi, per parlare, per commentare e anche per criticare".





La lista

Ecco quindi i 30 nomi annunciati da Carlo Conti per la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo.

Achille Lauro Gaia Coma Cose Francesco Gabbani Willy Peyote Noemi Rkomi Modà Rose Villain Brunori Sas Irama Clara Massimo Ranieri Emis Killa Sarah Toscano Fedez Simone Cristicchi Joan Thiele The Kolors Bresh Marcella Bella Tony Effe Elodie Olly Francesca Michielin Lucio Corsi Shablo con Guè, Joshua e Tormento Serena Brancale Rocco Hunt Giorgia

Le nuove proposte

Ai nomi annunciati oggi se ne aggiungeranno altri quattro, ossia quelli degli artisti che usciranno vincitori dalla finale di Sanremo giovani in programma il prossimo 18 dicembre. Non è escluso che in quell'occasione possano essere rivelati i titoli dei brani in gara, sulla falsa riga di quanto fatto da Amadeus lo scorso anno.





Le novità già annunciate

Nelle ultime settimane Conti aveva dato qualche anticipazione rispetto alle modalità della nuova edizione del festival ai microfoni di RTL 102.5. Anzitutto una importante modifica per la serata dei duetti, che per il 2025 permetterà ai concorrenti di "poter cantare tra di loro, a scelta. Sarà come sempre una puntata in cui i voti non saranno sommati a quelli della gara generale. Sarà una serata a sé e il vincitore riceverà un premio dedicato. Quindi è anche un modo per dimostrare ancora di più quanto è festa e come quella serata non andrà ad influire sul verdetto finale. Per me, c’è la possibilità che alcuni concorrenti duettino insieme nella serata delle cover, anche perché ci sono rapporti personali ed è una cosa che ci può stare". Anche rispetto ai nomi annunciati il direttore artistico aveva parlato del fascino del festival: "È proprio questo, l'attesa e l'attenzione che si crea prima. Alcuni nomi sono fantasiosi, alcuni più reali, ognuno dice la sua".