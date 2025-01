Sanremo 2025, spunta l’ipotesi di Geppi Cucciari e Mahmood come co-conduttori

Mahmood e Geppi Cucciari si preparano alla co-conduzione di Sanremo 2025, un'indiscrezione anticipata da Dagospia che ha subito suscitato grande entusiasmo tra i fan dei due protagonisti. Il cantante, che ha vinto due edizioni del festival e che lo scorso anno ha partecipato come concorrente, potrebbe tornare sul palco dell'Ariston, ma questa volta con un ruolo completamente nuovo. La comica, reduce dal successo di Splendida Cornice e Diamanti, è attesa con grande curiosità.





SANREMO 2025, LA SOFFIATA DI DAGOSPIA

L'annuncio ha scatenato una forte reazione sui social, con numerosi telespettatori entusiasti. C'è molta curiosità nel vedere Mahmood in una veste diversa, ma anche un grande interesse per la Cucciari, che con la sua ironia è capace di far ridere il pubblico. Questa mattina, però, Geppi Cucciari aveva smentito di essere stata contattata da Carlo Conti per una possibile co-conduzione, pur ammettendo che, qualora le fosse stata proposta, sarebbe stata felice di accettare, considerando l'opportunità di mettersi alla prova. “Sanremo? Carlo Conti non mi ha mai cercata, ma è comprensibile: il Festival è il sogno di chi lavora in televisione. Sarebbe un'esperienza unica", ha dichiarato la comica a Repubblica. Le sue parole, dunque, sembrano un classico tentativo di smentita fino all'ultimo, in linea con la prassi che prevede di non confermare la partecipazione prima del tempo. Tuttavia, Dagospia conferma la sua presenza, insieme a quella di Mahmood.





SANREMO 2025, IL MENÙ DI CARLO CONTI

Manca poco più di un mese all'inizio del festival, che si terrà dall'11 al 15 febbraio. A dicembre sono stati annunciati i 30 artisti in gara e i 4 giovani finalisti che si esibiranno sul palco dell'Ariston. Al momento, è certa solo la partecipazione di Carlo Conti, che oltre a essere uno dei conduttori, è anche il direttore artistico dell'evento. Il programma del festival vedrà anche una triplice conduzione per la parte Prima Festival, con Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio, mentre il Dopofestival sarà condotto da Alessandro Cattelan, con Selvaggia Lucarelli come ospite fissa. L'attesa è alta, e tra poco la città di Sanremo si riempirà di artisti, giornalisti e curiosi.