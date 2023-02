Sanremo, dopo 33 anni i Pooh tornano all'Ariston

Hanno vinto Sanremo con Uomini soli nel 1990. Dopo trentadue anni i Pooh tornano sul palco dell'Ariston: una grande reunion in memoria di Stefano D'Orazio (il batterista storico della band, morto a causa del Covid). Stasera ci sarà sul palco anche Riccardo Foglio, che nel 1972 abbandonò i Pooh per una carriera da solista. Negli ultimi anni, invece, è ritornato con i suoi storici amici.



Una volta soltanto all'Ariston con una vittoria indimenticabile. Un'altra epoca, ma la musica dei Pooh ha fatto da colonna sonora ad intere generazioni: oltre cinquant'anni di carriera, scanditi dall'affetto di milioni di fan. Per questo motivo Amadeus ha voluto invitarli in quella che sarà una serata indimenticabile, piena di emozioni.

I Pooh ripercorreranno stasera parte del loro repertorio con i brani più belli nel segno del ricordo di Stefano D'Orazio, che aveva sposato Tiziana Giardoni il 12 settembre 2017 a Roma in una bellissima location al Gianicolo. D'Orazio non era solo il batterista del gruppo, ma era l'uomo geniale che amava scrivere e "filmare" tutta la vita dei Pooh. Quando è morto, il 6 novembre 2020, per i componenti della band (e non solo) è stato un colpo durissimo da metabolizzare.

LE PAROLE DI AMADEUS

"Sono felice ed emozionato perché qui ci sono loro, li ho invitati alla prima puntata. I Pooh insieme. Accettate il mio invito?", aveva detto Amadeus. "Accettiamo",hanno risposto i componenti della Band."Quel palco è veramente magico, nel '90 vincemmo con Uomini soli, poi siamo tornati come ospiti, poi nel 2016 presentammo per la prima volta la reunion, è un 'siissimo'". Subito dopo sono arrivate le parole di Dodi Battaglia: "Saremo su quel palco per suonare nuovamente insieme e per fare un grande tributo alla nostra storia". Solo poche settimane prima, in radiovisione su RTL 102.5 News aveva spoilerato qualcosa dicendo: "Torneremo insieme". Stop. Niente di più, ma quella frase ha fatto subito il giro della Rete".

Gli ha fatto eco Red Canzian: "La musica unisce e serve a ricordare. Noi insieme suoneremo le nostre canzoni importanti, ma soprattutto ricorderemo Stefano D'Orazio, e con noi ci sarà anche Riccardo Fogli".