Sanremo Giovani, quarta puntata: ecco chi ha passato il turno

La gara entra nel vivo e mentre siamo ancora tutti presi dai 30 big che Carlo Conti ha annunciato domenica in pompa magna, ieri sera è andato in onda il quarto appuntamento con Sanremo Giovani. Il talent di seconda serata condotto da Alessandro Cattelan si avvia verso la sua fase più calda, che decreterà i nomi che si sfideranno direttamente sul palco del Teatro Ariston a febbraio.





SANREMO GIOVANI, ECCO CHI C’È IN SEMIFINALE

Questo e Quello, Angelica Bove, Vale Lp e Lil Jolie superano il turno e volano direttamente in semifinale, mentre si devono arrendere Dea Culpa, OrioN e Sea John.

Completata, dunque, la griglia di giovani che vedremo esibirsi nel corso della semifinale del 10 dicembre: Tancredi, Mew, Mazzariello, Grelmos, Settembre, Selmi, Alex Wyse, Bosnia, Arianna Rozzo, Angelica Bove, Questo e Quello, Vale Lp e Lil Jolie. A valutare le performance sono stati i cinque giurati in studio Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ai quali si aggiungono i due giurati “non in onda”, Claudio Fasulo e Carlo Conti, anch’essi membri della commissione musicale che ha selezionato i ragazzi tra le 564 candidature ricevute.

La semifinale promette scintille e colpi di scena: sarà caratterizzata da sei sfide dirette e i vincitori accederanno poi alla finalissima del 18 dicembre, trasmessa in prima serata su Rai1 con la doppia conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan. I due peraltro, come annunciato qualche settimana fa, saranno anche insieme per la serata finale del Festival di Sanremo 2025.

SANREMO 2025, CARLO CONTI COMPIA AMADEUS E FA IL COLPACCIO

Nel frattempo il menù della 75esima edizione del Festival inizia a prendere forma. Il cast composto da Conti è eterogeneo e molto trasversale e ha tutte le carte in regola per mettere d’accordo tutti, grandi e piccini. Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori SAS, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Conti si rifà allo stile di Amadeus e fa il colpaccio, portando a Sanremo la quota in grado di fare polemica, notizia e quindi ascolti (Tony Effe, Fedez, Emis Killa, Gue). Ovviamente è complesso fare delle valutazioni e dei pronostici ma, senza aver ancora ascoltato nulla, appare evidente che sarà un Festival molto interessante dal punto di vista musicale anche perchè, all’infuori di ciò che potrebbe condire la gara, sembra un'istantanea perfetta dell'epoca musicale che stiamo vivendo, anzi che stiamo ascoltando. Tradizione e innovazione, passato e presente ma forse anche un pizzico di futuro con la quota di “sconosciuti” ai più che proprio grazie a Sanremo potrebbe avere un bel trampolino di lancio. Una cosa è certa ne vedremo delle belle.