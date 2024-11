Sanremo Giovani, stasera la terza puntata: ecco i cantanti che si esibiranno

Terzo appuntamento per le selezioni di Sanremo Giovani, lo show di seconda serata presentato da Alessandro Cattelan ogni martedì su Rai 2. Questa sera si confronteranno Alex Wyse con il brano “Rockstar”, Arianna Rozzo con “J'adore”, Bosnia con “Vengo dal sud”, Cosmonauti Borghesi con “Aurora tropicale”, Giin con “Tornare al mare” e infine Nicol con “Come mare”. Chi di loro passerà il turno?





SANREMO GIOVANI, LA GIURIA

A giudicare i giovani cantanti che sognano il palco dell’Ariston, la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, la speaker di RTL 102.5 Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia - insieme ai "giurati fuorionda" Carlo Conti e Claudio Fasulo - Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. Solo al termine dei 4 appuntamenti, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 10 dicembre. Alla puntata conclusiva del 18 dicembre su Rai 1 accederanno soltanto in 6, mentre 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo.





SANREMO GIOVANI, CHI HA PASSATO IL TURNO FINORA

Nel corso della prima puntata sono stati decretati i primi tre finalisti: Mazzariello con "Amarsi per lavoro", Mew con "Oh my god" e Tancredi con "Standing ovation", questi ultimi entrambi ex allievi di "Amici". Nella seconda puntata invece hanno trionfato Grelmos, che ha conquistato la giuria con il suo stile unico e la capacità di raccontare storie personali attraverso il rap, Settembre, che ha impressionato con una performance emotiva e tecnicamente impeccabile e Selmi, la cui sensibilità e autenticità sono emerse chiaramente nel suo brano.





IL SANREMO CHE VERRÀ

Intanto cresce l’attesa per conoscere i nomi dei big che andranno a comporre il cast di Sanremo 2025. Carlo Conti li snocciolerà nell’edizione delle 13:30 del Tg1 di domenica 1 dicembre. Per ora, il conduttore e direttore artistico non si sbottona ma ammette che sarà costretto ad aumentare il numero dei cantanti in gara vista la qualità delle canzoni che sta ascoltando da settimane. Ospite ai microfoni di RTL 102.5 la settimana scorsa, Conti ha rivelato che tra le novità della 75esima edizione ci sarà la possibilità di far duettare insieme nella serata delle cover del venerdì i big in gara. Per ora non si conoscono i dettagli sulle cinque serate, ma è stato annunciato che per il gran finale, nel ruolo di co conduttore ci sarà Alessandro Cattelan.