Scatta oggi la 59esima edizione della Tirreno-Adriatico, tanti big al via, per l’Italia c’è Filippo Ganna Photo Credit: foto: www.tirrenoadriatico.it

Abbiamo ancora negli occhi la splendida impresa dello sloveno Tadej Pogacar alla Strade Bianche, che il grande ciclismo ci propone una delle gare a tappe primaverili che precedono la Milano–Sanremo, ovvero la Tirreno-Adriatico, che parte oggi, lunedì 4 marzo con la cronometro individuale di dieci chilometri di Lido di Camaiore e si conclduerà domenica 10 a san Benedetto del Tronto. Una corsa che vede al via diversi big, tra cui il danese Jonas Vingegaard, che è dato in gran forma. Ma sono tanti i corridori che ambiscono alla vittoria finale a San Benedetto del Tronto. Tra questi c’è anche l’italiano Filippo Ganna.





Il percorso

La 59esima edizione della Tirreno-Adriatico parte oggi, lunedì 4 marzo, con la crono al Lido di Camaiore, dieci chilometri contro il tempo che potrebbe riservare la sorpresa con Ganna. La seconda tappa, martedì 5 marzo porterà i corridori da Camaiore a Follonica, mentre mercoledì 6, il primo assaggio di montagne con la Volterra-Gualdo Tadino di 225 Km, una frazione molto lunga e abbastanza ondulata nella prima parte e finale in leggera salita con pendenza attorno al 4%. Montagne anche nella tappa che da Arrone poterà i corridori a Giulianova, con il Valico di Castelluccio da scalare, ma distante dal traguardo. Quindi il giorno dopo, venerdì 8 marzo arriva la Torricella Sicura-Valle Castellana, un saliscendi di 144 Km con i 1160 mt del San Giacomo, prima della discesa verso l'arrivo e la salita finale. Sabato 9 la penultima tappa la Sassoferrato-Cagli (monte Petrano). 180 Km dove probabilmente si deciderà la corsa con un arrivo in salita molto selettivo, prima della tappa finale di San Benedetto del Tronto di domenica 10 marzo.





I favoriti

Detto del danese Jonas Vingegaard, il due volte vincitore del Tour de France molto atteso nelle due tappe di montagna, al via della 59esima edizione della Tirreno-Adriatico ci sono anche tre vincitori del Giro d'Italia: l'ecuadoriano Richard Carapaz, l'australiano Jai Hindley e il britannico Tao Geoghegan Hart. Tra i big al via anche l'ex campione della Vuelta Simon Yates e Ben O'Connor. Tra le sorprese ecco il giovane spagnolo Juan Ayuso. Molti anche i velocisti al via come il campione mondiale della cronometro Filippo Ganna, poi Mark Cavendish, Jasper Philipsen, Tim Merlier e Caleb Ewan.