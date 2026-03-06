Sci alpino: in cdm ecco un altra azzurra alla ribalta, Laura Pirovano vince la libera in Val di Fassa

C’è sempre una prima volta e che volta. Laura Pirovano sale sul podio, e lo fa sul gradino più alto. Dopo una serie di piazzamenti vince una gara per la prima volta;. Laura Pirovano ha vinto in Coppa del mondo quando sarebbe già stata felicissima di salire per la prima volta sul podio dopo una serie di brillanti, ma in qualche modo amari piazzamenti. Trentina, 28 anni, di Spiazzo Rendena trionfa sulla pista di casa , nella libera di Val di Fassa, a passo San Pellegrino , recupero di Crans Montana.

Un centesimo benedetto

Ci riuscita - con un vantaggio di un solo centesimo - su la Volata, la sua pista di casa nella trentina Val di Fassa dove nell'aprile scorso rovinò Federica Brignone.

"Ancora non riesco a realizzare. Sono al settimo cielo. E' un sogno che si realizza. Ho aspettato sino all'ultima concorrente con le mani che mi tremavano". Questa volta il cronometro ("ma ha fatto una gara davvero bella che mi ha divertito. Mi sono sentita sciate davvero bene") é stato dalla sua parte nella maniera più emozionante.

Ora è persino in corsa per la Coppa di discesa

Seconda in 1'21"41 - a un solo centesimo - é infatti arrivata la giovane e talentuosa tedesca Emma Aicher. Il terzo gradino del podio é andato all'americana Breezy Johnson, oro a a Cortina. Con questo successo e quando mancano solo due gare alla fine della stagione, Pirovano é ora anche in piena corsa per la conquista della coppa di disciplina, con 336 punti contro i 386 della Aicher. Semplice, gentile, sempre sorridente e fiduciosa nei propri mezzi, affinati con testardaggine in una carriera interrotta da un paio di infortuni seri, anche quando i risultati parevano non arrivare mai, 'Lolli' - come la chiamano le compagne di squadre - é per questo una beniamina del circo bianco.

Domani ancora in pista

Inevitabili dunque i tantissimi complimenti arrivati dalle compagne di tutte le nazionali. Per il resto la gara - in una splendida giornata di sole sopra i 2.000 metri di Passo San Pellegrino - delle ragazze jet azzurre non é stata un granché. Visibilmente a disagio Sofia Goggia sul fondo "durissimo, compatto e ghiacciato, mi sentivo come una giraffa che pattina sul ghiaccio" ha commentato l'azzurra ai microfoni Rai, solo 17/a. Inspiegabilmente la bergamasca continua infatti ad avere problemi nella disciplina in cui é regina riconosciuta. In classifica per l'Italia ci sono anche Elena Curtoni 10/a, Roberta Melesi 15/a, Nadia Delago 16/a e sua sorella Nicol 19/a. Domani in Val di Fassa ancora una discesa, la penultima della stagione. Per Pirovano c'è la chance di magico bis e magari anche qualcosa di più nel discorso per la coppa. Per Sofia, invece, una nuova opportunità per dimostrare che é sempre lei la regina dell'alta velocità. Ma domani a Kranjska Gora, in Slovenia, tornano in pista pure gli uomini con uno slalom gigante. Lo svizzero Marco Odermatt punta all'ennesima coppa di disciplina e naturalmente anche a quella generale, mentre gli azzurri - dopo una stagione ed olimpiadi sottotono - vogliono almeno non sfigurare.



