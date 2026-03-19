Scomparso Michael Bambang Hartono, uno dei proprietari del Como 1907, era uno degli uomini più ricchi al mondo
19 marzo 2026, ore 14:00
Aveva 86 anni, con il fratello Robert Budi aveva costruito un impero partito dal tabacco, esteso con l'elettronica , l'immobiliare e poi le banche
È morto all'età di 86 anni Michael Bambang Hartono, proprietario dal 2019, con il fratello Robert Budi, del Como1907 nonché del gruppo indonesiano Djarum, colosso mondiale del tabacco. I fratelli Hartono sono noti anche per i loro interessi bancari (tramite Bca) e nel campo dell'elettronica con Polytron. Il Calcio Como1907 è gestito dal presidente Mirwan Suwarso, che commentando la notizia ha detto:”L’ho sentito pochi giorni fa, era felice per il momento della squadra”.
Il cordoglio della società
"La società Como 1907 è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto". E' quanto si legge in un comunicato diffuso dal Como Calcio 1907 dopo la morte di Michael Bambang Hartono. Ora la struttura proprietaria resterà solida grazie anche alla presenza di Robert Budi Hartono, che resta al suo posto dopo la scomparsa del fratello.
La storia di un impero
Michael Hartono era del 1939. Nacque nella città di Kudus, a Giava Centrale. Tutto è cominciato grazie ad un investimento del padre Oei Wie Gwan, che comprò una piccola fabbrica del tabacco, si sigarette kretek. Si chiamava Djarum Gramophon, poi rinominata solo Djarum. Un successo confermato dal fatto che oggi il marchio è il maggiore tra i produttori di sigarette in Indonesia, con una quota di mercato che è ben oltre il 20%. Michael ha studiato presso la facoltà di Economia e Commercio, portando queste competenze nell’industria di famiglia. Sotto la guida dei due fratelli, che hanno sempre collaborato, l’azienda di sigarette è cresciuta, ha iniziato a esportare anche all’estero e si è introdotta in nuovi mercati.Non si può parlare degli Hartono al singolare. Fin dall’inizio le loro attività sono state familiari, dalla fabbrica di sigarette Djarum fino alle operazioni in nuovi settori di quello che poi è diventato il Gruppo Djarum. Una prima attività nella quale si sono mossi è stata il marchio di elettronica Polytron. Poi si sono inseriti con successo in settori come la produzione dell’olio di palma, della carta e delle torri di comunicazione. Hanno anche aperto diversi centri commerciali e altri edifici, entrando direttamente nel settore immobiliare di Giacarta. Tra questi il Grand Indonesia, l’Hotel Indonesia e la BCA Tower. Il loro patrimonio è cresciuto rapidamente, facendoli diventare tra gli uomini più ricchi non solo d’Indonesia, ma del mondo. Tra le attività nelle quali si sono impegnati c’è anche l’ingresso nel settore bancario, con l’acquisizione del 51,15% di Bank Central Asia nel 2002.
Il patrimonio di Hartono
La classifica dei più ricchi al mondo, pubblicata da Forbes ogni anno, vedeva posizionarsi anche i proprietari del Como. I due imprenditori indonesiani, i fratelli Robert e Michael Hartono, nel 2024 sono stati posizionati rispettivamente al 61º e 65º posto. Il loro patrimonio stimato è di circa 25,1 miliardi di dollari.
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