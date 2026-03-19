Scomparso Michael Bambang Hartono, uno dei proprietari del Como 1907, era uno degli uomini più ricchi al mondo

È morto all'età di 86 anni Michael Bambang Hartono, proprietario dal 2019, con il fratello Robert Budi, del Como1907 nonché del gruppo indonesiano Djarum, colosso mondiale del tabacco. I fratelli Hartono sono noti anche per i loro interessi bancari (tramite Bca) e nel campo dell'elettronica con Polytron. Il Calcio Como1907 è gestito dal presidente Mirwan Suwarso, che commentando la notizia ha detto:”L’ho sentito pochi giorni fa, era felice per il momento della squadra”.

Il cordoglio della società

"La società Como 1907 è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto". E' quanto si legge in un comunicato diffuso dal Como Calcio 1907 dopo la morte di Michael Bambang Hartono. Ora la struttura proprietaria resterà solida grazie anche alla presenza di Robert Budi Hartono, che resta al suo posto dopo la scomparsa del fratello.



