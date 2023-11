Scoppia la pace tra Totti e Spalletti, telefonata cordiale tra i due, presto si vedranno

Segnali di distensione e riavvicinamento c’erano già stati nelle ultime settimane, con reciproche dichiarazioni di stima e affetto. Oggi la pace è stata siglata, con la regia di Fiorello. Francesco Totti questa mattina era ospite della trasmissione Viva Rai Due, che peraltro va in onda da uno studio mobile a pochi passi dallo stadio Olimpico.

ORA AL TELEFONO, PRESTO DI PERSONA

Tutto è nato dall’intervista dei giorni scorsi in cui Francesco Totti aveva lanciato un messaggio di pace che era stato prontamente raccolto dal commissario tecnico della Nazionale. Fiorello è partito da lì, e con Totti al suo fianco ha telefonato in diretta a Luciano Spalletti. "Vi volete dire qualcosa?" ha chiesto il conduttore. E’ seguito un breve dialogo tra i due. Totti: "Buongiorno mister", Spalletti: "Ciao Francesco, mi fa molto piacere sentirti e mi farebbe ancora più piacere incontrarti". Il numero 10 ha preso quindi la palla al balzo: "La Nazionale gioca a Roma, penso che ci sarà l'occasione per un incontro, sicuramente non davanti alle telecamere". E Spalletti: "Sarebbe bello incontrarci al Bambin Gesù. Preferirei donare un momento così a tanti bambini che conosciamo e con i quali abbiamo condiviso le emozioni della Roma". E Totti: "Va bene, va bene, se non parto sicuramente". L'appuntamento dunque è fissato, il ponte del dialogo è aperto.