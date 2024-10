"Se fossi ancora in Rai...": il clamoroso fuorionda di Bianca Berlinguer ("pizzicata" da Striscia la notizia)

"Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così...": le parole del fuorionda di Bianca Berlinguer diventano virali. A pubblicarlo è Striscia la notizia, nella puntata di stasera (alle 20.35).

Il fuorionda è di Bianca Berlinguer durante la registrazione di È sempre Cartabianca. Cosa accade? Ecco i fatti: la conduttrice sembra visibilmente alterata, dopo essersi lamentata con i suoi collaboratori per un servizio errato mandato in onda . E dice:

«Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così… hanno sbagliato pezzo! Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi. Non ne imbroccano una»

LE PAROLE CHOC DURANTE LA REGISTRAZIONE

Le sue parole, diffuse in Rete con un'anticipazione bomba di Striscia la notizia e poi rimbalzate su Dagospia, diventano virali. Poi, nell'audio, si sente:

«Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente non sarei più in onda. Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi… Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi. Che poi se fai un talk, che te voi controlla’. Avrebbero boicottato gli ospiti, figurati…».

L'ADDIO ALLA RAI DELLA BERLINGUER

Dopo molti anni, Bianca Berlinguer lascia Rai3 e si trasferisce a Mediaset con il suo format ed un piccolo restyling del nome: "E' sempre Cartabianca". Un nuovo corso per lei che, dopo tantissimi anni in Rai, approda a Mediaset. Lì porta anche l'opinionista Corona, presente da sempre nei suoi programmi.

Dopo quest'audio cosa accadrà nel quartier generale di Cologno Monzese? Stasera potrebbero esserci novità. Chissà.

