“Se non ti sposi fai la fine di Saman”: a Novellara l’orrore che ritorna

“Se non ti sposi fai la fine di Saman”: a Novellara l’orrore che ritorna

“Se non ti sposi fai la fine di Saman”: a Novellara l’orrore che ritorna Photo Credit: ansa/Max Cavallari

Redazione Web

17 dicembre 2025, ore 16:00

Arrestato un 54enne pakistano: aveva minacciato la figlia di ucciderla come era successo alla povera Saman. Condanna definitiva per maltrattamenti e nozze forzate

Ancora Novellara, nella Bassa Reggiana, ancora il nome di Saman Abbas, evocato come una minaccia, un avvertimento e uno strumento di controllo. A distanza di anni dall’omicidio della diciottenne pakistana, uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio forzato, la sua storia continua a proiettare un’ombra su questo territorio. Questa volta fortunatamente non c’è un corpo da cercare nei campi, ma una giovane donna che per oltre quindici anni ha vissuto prigioniera della paura. Un uomo di 54 anni, di nazionalità pakistana, è stato arrestato e condotto in carcere a Novellara dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna per maltrattamenti in famiglia e induzione al matrimonio nei confronti della figlia, oggi poco più che ventenne. La pena residua che dovrà scontare è di un anno, undici mesi e dieci giorni.

Le sopraffazioni dal 2008 al 2025

I fatti contestati dalla Procura di Reggio Emilia coprono un arco temporale lunghissimo, dal 2008 al 2023, delineando un quadro di sopraffazione sistematica e continua. Secondo le indagini dei carabinieri, la ragazza viveva in una condizione di totale isolamento: non era libera di uscire di casa, di lavorare, di avere relazioni sociali né di proseguire gli studi, interrotti alla terza media per volontà del padre. Ogni tentativo di autonomia veniva bloccato. Le veniva ripetuto che, in quanto musulmana, doveva tenere “comportamenti adeguati” e che non doveva fidarsi degli assistenti sociali che avevano iniziato a seguirla. Nel 2021 l’uomo l’avrebbe costretta a sposare, a distanza, un cugino residente in Pakistan, mai conosciuto di persona. Il matrimonio sarebbe stato celebrato nel Paese d’origine, dove il padre le prospettava un imminente rientro. Una prospettiva che per la giovane si traduceva in una minaccia concreta. Quando ha provato a opporsi, il padre avrebbe pronunciato la frase che pesa come una sentenza: “Se non ti sposi fai la fine di Saman Abbas”. Un richiamo esplicito al destino della ragazza uccisa proprio a Novellara. Una minaccia che ha avuto l’effetto di spezzare ogni residua sicurezza e che ha spinto la giovane, per timore della propria incolumità, ad accettare l’ingresso in una comunità protetta. La svolta arriva grazie alla scuola. È lì che la ragazza trova il coraggio di raccontare quanto stava accadendo. Le docenti informano i servizi sociali e le forze dell’ordine, dando avvio all’inchiesta. In fase preliminare vengono disposti il divieto di avvicinamento, il braccialetto elettronico per il padre e misure restrittive anche per la matrigna, 37 anni, residente a Novellara con i fratellastri della vittima. Il procedimento giudiziario si conclude in primo grado il 28 luglio 2025, con la condanna dell’uomo a due anni e quattro mesi. Nei giorni scorsi la Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, rendendo la sentenza definitiva e aprendo le porte del carcere. La matrigna è stata condannata a due anni per maltrattamenti, con pena sospesa subordinata alla frequenza di un corso antiviolenza. Non si tratta di un caso isolato. È l’ennesima dimostrazione che le nozze forzate e la violenza intrafamiliare legata all’onore non sono fenomeni lontani, né confinati ad altre latitudini. Accadono anche in Italia, spesso nel silenzio, dietro il paravento della tradizione e della cultura. Il nome di Saman Abbas, ancora una volta, riemerge come simbolo tragico di ciò che può accadere quando una ragazza prova a scegliere per sé. Questa volta, però, la catena della violenza si è spezzata prima che fosse irreversibile, grazie alla scuola, alle istituzioni e al coraggio di una giovane donna che ha deciso di parlare.


Argomenti

bassa reggiana
novellara
pakistana
pakistano
saman abbas
se non ti sposi fai la fine di Saman

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • RTL 102.5 trasmetterà in diretta in radiovisione la Santa Messa della Notte di Natale

    RTL 102.5 trasmetterà in diretta in radiovisione la Santa Messa della Notte di Natale

  • Oscar 2026: nulla da fare per Familia, non entra nelle shortlist, ma l'Italia sogna con Playing God di Mattia Burani

    Oscar 2026: nulla da fare per Familia, non entra nelle shortlist, ma l'Italia sogna con Playing God di Mattia Burani

  • L'Unione Europea 'salva' l'automotive, cade il divieto di vendere motori termici dal 2035

    L'Unione Europea 'salva' l'automotive, cade il divieto di vendere motori termici dal 2035

  • Rose Villain a RTL 102.5: “É un periodo bellissimo per me, si chiude un percorso ma ne inizia uno nuovo. Per la deluxe mi piaceva l’idea di tornare nelle ombre del passato, questa volta a mio agio”

    Rose Villain a RTL 102.5: “É un periodo bellissimo per me, si chiude un percorso ma ne inizia uno nuovo. Per la deluxe mi piaceva l’idea di tornare nelle ombre del passato, questa volta a mio agio”

  • Cresce il valore della manovra economica, nuove misure per 3,5 miliardi di euro

    Cresce il valore della manovra economica, nuove misure per 3,5 miliardi di euro

  • Passi avanti a Berlino verso un accordo sull'Ucraina. Trump: "Mai così vicini alla fine della guerra"

    Passi avanti a Berlino verso un accordo sull'Ucraina. Trump: "Mai così vicini alla fine della guerra"

  • Umberto Tozzi a RTL 102.5: “Con l’ultimo tour volevo dire grazie a tutti coloro che hanno seguito la mia carriera e ci sono riuscito. Nel disco live tanti featuring e cinque inediti”

    Umberto Tozzi a RTL 102.5: “Con l’ultimo tour volevo dire grazie a tutti coloro che hanno seguito la mia carriera e ci sono riuscito. Nel disco live tanti featuring e cinque inediti”

  • Bologna: sedicenne ucciso, coetaneo condannato a 11 anni, protestano i genitori della vittima

    Bologna: sedicenne ucciso, coetaneo condannato a 11 anni, protestano i genitori della vittima

  • RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta festeggiano il Natale a “Case Connesse”

    RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta festeggiano il Natale a “Case Connesse”

  • Carlo Conti svela i titoli delle canzoni del festival

    Carlo Conti svela i titoli delle canzoni del festival

È ancora in fuga Taulant Toma, il 41enne albanese che è evaso domenica dal carcere milanese di Opera.

È ancora in fuga Taulant Toma, il 41enne albanese che è evaso domenica dal carcere milanese di Opera.

Emergono nuovi particolari sulla fuga di quest’uomo, soprannominato il mago, è alla sua quarta evasione

Vicenza: donna agonizzante a Torri di Quartesolo nel cortile del palazzo dove abita, aveva un trauma cranico

Vicenza: donna agonizzante a Torri di Quartesolo nel cortile del palazzo dove abita, aveva un trauma cranico

Il compagno ha lanciato l'allarme, è stato interrogato, anche il figlio sentito dagli inquirenti, la donna è stata ritrovata in una pozza di sangue

Firenze, si fa largo l’ipotesi omicidio-suicidio sulla morte di marito e moglie, domenica 30 novembre in città

Firenze, si fa largo l’ipotesi omicidio-suicidio sulla morte di marito e moglie, domenica 30 novembre in città

L’autopsia dovrebbe dare certezze sul caso, così come l’esame delle telecamere di videosorveglianza per accertare eventuali movimenti sospetti nei pressi del palazzo nelle ore precedenti al ritrovamento dei due corpi