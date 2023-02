Serata d'oro per Amadeus: Il Festival di Sanremo vola con gli ascolti nella terza serata

Quinta conferenza stampa della 73esima edizione di Sanremo. Al Casinò di Sanremo ci sono Amadeus, Stefano Coletta (direttore intrattenimento Prime Time di Rai1) e tutte le maestranze Rai. Arriva anche Chiara Francini, che stasera sarà sul palco dell'Ariston. "Assisteremo ad una serata che mi sento di definire magica, ho visto molte cose che andranno in onda. Molte di queste cose che vedremo ce le porteremo nel cuore", esordisce Amadeus.



"Invitiamo Blanco per un giorno a lavorare nella serra, alla fine ha fatto un regalo alla floricoltura della Liguria. Se non ci fossero polemiche non sapreste cosa scrivere", tuona il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

L'AUDIO DI CARLA BRUNI INVIATO AI GIORNALISTI IN SALA STAMPA

"Ciao sono all'aeroporto, sto per prendere l'aereo. Sono felice di arrivare, felice di cantare con voi": Carla Bruni ha inviato un messaggio a Colapesce e Dimartino, con i quali stasera canterà Azzurro, nel corso della conferenza stampa.

LE PAROLE DI STEFANO COLETTA

"Grande soddisfazione per la parabola che continua in modo sorprendente. Anche questa terza serata ci fa tornare al 1995 come terza migliore serata nella storia del Festival di Sanremo. L'offerta complessiva, ieri sera, era diversa", dice Stefano Coletta - direttore intrattenimento Prime time. Sanremo fa schizzare lo share al 57,6 di share con 9.240.000 spettatori.

Confronto con la concorrenza. "Nel confronto con Grande Fratello nel 2006 abbiamo ottenuto un +30%, confronto con 2007 +30% share, nel confronto con ieri sera con Grande Fratello abbiamo ottenuto +46% di share", continua Coletta.

I PICCHI DI ASCOLTO DELLA TERZA SERATA

Picco di ascolto alle 21.35 quando Amadeus presenta Tananai. E poi il 64.5 % share con Siani che fa la battuta su utilizzo del telefono. "Sono molto contento dei risultati e della qualità. E' stata compiuta una rivoluzione sul piano musicale, l'offerta musicale costruita da Amadeus impatta anche su altri media", sottolinea Coletta.

LA SERATA DI CHIARA FRANCINI

"Non mi aspettavo tutto questo, sono grata e riconoscente ad Amadeus. Se sono qui lo devo a lui. E' successo tutto in un modo magico: sono stata chiamata nella maniera più semplice e naturale. E' stata una sua volontà e un suo desiderio, mi sento molto fortunata", racconta la Francini.

LE PAROLE DI AMADEUS E LA QUARTA SERATA

Amadeus è entusiasta. "Sono stupito", esordisce commentando gli straordinari risultati delle prime tre giornate del Festival. "Sto bene a Sanremo, diventa un po' casa mia, ho abitato tanti anni in Liguria e sono veramente legato a questa terra", continua Amadeus.

Oggi spazio ai duetti. Sul palco di Sanremo sono attesi 56 cantanti. Sarà un momento indimenticabile per la musica italiana. Sul palco dell'Ariston arriverà anche Peppino di Capri, che riceverà il premio alla carriera conferito dal Comune di Sanremo (si esibirà alle 21.30 circa con la sua immancabile Champagne). Poi il premio regione Liguria al miglior duetto (sarà premiato anche il cantante ospite). Verrà presentata anche la fiction Rai Mare fuori con gli attori in studio, ci sarà anche un omaggio a Lucio Dalla con Gianni Morandi che canterà le sue canzoni. Dalla Costa Smeralda si esibiranno Takagi & Ketra e La Rappresentante di Lista da piazza Colombo. Domani, invece, la finalissima: per la prima volta ci sarà il podio a cinque.