Serena Williams annuncia il ritiro. "C'è un momento della nostra vita in cui si decide di muoversi verso una nuova direzione”

Serena Williams compirà 41 anni il mese prossime ed oggi, pubblicando la copertina dell’ultimo numero di Vogue sul suo profilo Instagram, il quale si intitola “L’addio di Serena”, ha annunciato che è iniziato il conto alla rovescia per il suo ritiro che avverrà probabilmente dopo gli US Open. Questo il messaggio che accompagna la foto della copertina di Vogue: "C'è un momento della nostra vita in cui si decide di muoversi verso una nuova direzione. Quel momento è sempre duro quando ami qualcosa così tanto. Quanto mi piace il tennis. Ma ora il countdown è iniziato. Devo concentrarmi sull'essere mamma, sui miei obiettivi spirituali e infine scoprire una diversa, ma sempre eccitante Serena. Mi gusterò queste prossime, poche settimane".





UNA DECISIONE PRESA PER DEDICARSI ALLA FAMIGLIA

Alla base della decisione di Serena ci sarebbe la famiglia, la voglia di passare più tempo con suo marito e sua figlia e l’idea di entrare in gravidanza nel prossimo futuro. Ecco altre dichiarazione della tennista: “Non mi è mai piaciuta la parola ritiro, non la sento una parola moderna. Ho pensato a una evoluzione, ma voglio essere sensibile su come la impiego, questa parola, che significa qualcosa di molto specifico e importante per una comunità”. “Credetemi, non ho mai voluto dover scegliere tra il tennis e la famiglia. Non penso sia giusto. Se fossi un maschio non dovrei scrivere questo, perché sarei là fuori a giocare e vincere mentre mia moglie faceva il lavoro fisico di espandere la famiglia. Forse sarei più una Tom Brady se ne avessi l’opportunità. Non fraintendetemi: amo essere una donna e ho amato ogni secondo della gravidanza di Olympia. Ero una di quelle noiose donne che amano essere incinte e lavorano fino al giorno in cui vanno in ospedale, anche se le cose si sono di molto complicate dall’altro lato. E ho quasi fatto l’impossibile: molti non hanno capito che ero incinta di due mesi quando ho vinto gli Australian Open nel 2017. Ma questo mese compio 41 anni e qualcosa devo cedere”.





I NUMERI DI SERENA WILLIAMS

Serena Williams nella sua carriera ha conquistato 23 Slam in singolare, record Wta ha occupato la prima posizione per 319 settimane complessive e nel suo palmares ci sono anche una medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e 5 edizioni delle Finals.