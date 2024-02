Serie A, clamorosa sconfitta del Milan a Monza, i rossoneri falliscono il sorpasso sulla Juventus

MONZA-MILAN 4-2

Il Milan ha gettato al vento un’ottima occasione, niente sorpasso sulla Juventus. A esultare è il Monza, che per la prima volta batte una grande in questa stagione. Partita molto emozionante all’U Power stadium: nel finale della primo tempo i padroni di casa piazzano un doppio colpo, protagonista Dani Mota che prima guadagna il rigore trasformato da Pessina poi raddoppia con un bellissimo tiro a giro. A inizio ripresa Milan in 10 per l’espulsione di Jović; quando tutto sembra perduto per la squadra di Pioli arriva la reazione: pur in inferiorità numerica i rossoneri accorciano le distanze con Giroud e a due minuti dal novantesimo pareggiano con Pulisic. La pazza idea della vittoria in rimonta e in inferiorità numerica si insinua nella mente del Milan. Ma è il Monza a segnare due gol nel recupero prima con Bondo poi con Colombo. Pioli dovrà riflettere sulla formazione con cui ha iniziato la partita, eccesso di turn over e troppe riserve in campo. E poi ci si chiede perché il Milan per reagire abbia sempre bisogno di prendere uno schiaffo. Il Monza ha vissuto la serata più esaltante del suo campionato Inviato da iPhone

FROSINONE-ROMA 0-3

Il calcio sa essere strano, spietato, affascinante. Dopo aver assistito al primo tempo nessuno avrebbe potuto pronosticare la larga vittoria della Roma: il Frosinone per un tempo ha messo sotto i giallorossi, la squadra di Di Francesco ha avuto almeno sette-otto palle gol: clamorose le occasioni non sfruttate da Suolè e Caio Jorge. La Roma ha fatto centro alla seconda occasione utile, bravissimo il giovane difensore Hujisen ha condurre una azione personale da metà campo: arrivato al limite dell’area ha scagliato in rete un tiro perfetto, potente e preciso. Nella ripresa il Frosinone ha sentito il colpo e ha faticato a raggiungere i livelli della prima frazione. Con maggiori spazi a disposizione la Roma è ripartita e a chiuso il match. Al 26esimo ha raddoppiato Azmoun, tap in su respinta corta di Turati, al 35esimo ha chiuso i conti Paredes su rigore. La Roma resta così agganciata al treno europeo, è sesta a quattro punti dal quarto posto. Il Frosinone ora ha solo tre punti di margine sulla zona calda.

LAZIO-BOLOGNA 1-2

Il Bologna fa sul serio e si conferma in piena zona Champions, la Lazio vede complicarsi il suo cammino verso l’Europa. Questo il verdetto dello scontro diretto dell’Olimpico. Partita bella, tirata e discussa. Sono partiti meglio i biancocelesti, gli emiliani sono cresciuti alla distanza. Alla società di Lotito non è piaciuto l’arbitraggio di Maresca, ma questo non annacqua il giudizio sulla qualità espressa dalla squadra di Thiago Motta. Lazio in vantaggio a metà del primo tempo con Isaksen, dopo un triangolo con Immobile. Poco dopo parata miracolosa di Skorupski, ancora su Isaksen. Un errore della Lazio in costruzione dal basso regala il pareggio ad Azzuozi. Prima dell’intervallo salvataggio sulla linea di Lucumi su Guendouzi. Il Bologna, sopravvissuto a un primo tempo di sofferenza, nella seconda frazione ha fatto emergere la sua qualità: alla mezzora il gol del sorpasso di Zirkzee. La Lazio, stanca, non ha più avuto la forza di reagire