Serie A, colpo grosso del Napoli, vince a Marassi con un rigore nel recupero; pareggio tra Fiorentina e Torino

Paolo Pacchioni

07 febbraio 2026, ore 22:48

Questi i risultati degli anticipi del sabato: Genoa-Napoli 2-3, Fiorentina-Torino 2-2. Nel programma della domenica spiccano Sassuolo-Inter e Juventus-Lazio

GENOA-NAPOLI 2-3

Questo Napoli ha un'anima. E anche un pizzico di fortuna. La squadra di Conte ha vinto con un rigore al 95esimo, quando era in dieci per l'espulsione di Juan Jesus. Il Genoa ancora una volta perde nel recupero. La partita inzia bene per i rossoblu, in vantaggio dopo nemmeno tre minuti per un rigore di Malinovsky. Mc Tominay guida la rimonta dei partenopei: da un suo tiro respinto nasce l'1-1 di Hojlund, e dopo nemmeno due minuti dal pareggio arriva il sorpasso dello scozzese: 1-2. Ma un problema muscolare lascia Mc Tominay in panchina dopo l'intervallo. Nella ripresa il Grifone parte alla ricerca del pari, che arriva con il gol di Colombo dopo un errore clamoroso di Buongiorno, subito sostituito. Poco dopo viene espulso Juan Jesus e il Genoa prova a vincerla. ma in pieno recupero Cornet sfiora Vergara in area, il contatto è leggero ma per il VAR è rigore: Bijow tocca il tiro dal dischetto di Hojlund, ma la palla entra comunque in rete. E i partenopei festeggiano un successo che a un certo punto sembrava proprio insperato. 


FIORENTINA-TORINO 2-2

Un pareggio emozionante, al culmine di una partita combattuta: il Torino ha lottato fino alla fine, ma il pari penalizza la Fiorentina, raggiunta a un passo dal traguardo. Gara sbloccata al 26esimo, Toro in vantaggio con un colpo di testa di Casadei, dimenticato dai difensori viola; di sostanza la reazione della Fiorentina, vicina al pareggio in quattro occasioni, nell'ordine con Brescianini, Mandragora, Gudmunson e Comuzzo. A inizio ripresa il sorpasso che sembra decisivo: pareggia Solomon, Kean segna il 2-1. La squadra di vanoli sembra poter gestire, ma gli ospiti crescono nel finale: De Gea salva su Zapata, ma non può nulla sul colpo di testa di Maripan: 2-2.

LE PARTITE DELLA DOMENICA

Domani scenderà in campo la capolista, Inter di scena a Reggio Emilia contro un Sassuolo in salute, fischio d’inizio alle 18.00. Domani sera allo Stadium si affronteranno Juventus e Lazio, con i bianconeri che vogliono riscattare l’eliminazione dalla coppa Italia ma intanto possono festeggiare il rinnovo di Yildiz fino al 2030. Alle 12.30 si giocherà il derby emiliano Bologna-Parma, alle 15.00 il programma prevede Lecce-Udinese. Milan-Como è stata rinviata al 18 febbraio, lunedì si giocheranno Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari.


