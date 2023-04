Serie A, i risultati della 29a giornata

La 29a giornata di Serie A ha regalato grandi emozioni in zona retrocessione: la Cremonese centra il secondo successo di questa stagione, andando a vincere in rimonta per 3-2 a Genova contro la Sampdoria, con una rete di Sernicola al 95', scavalcando proprio i blucerchiati al penultimo posto in classifica. Come la Cremonese colpo anche del Verona, che in casa ribalta il Sassuolo e vince 2-1 con una rete al 95' di Gaich che fa esplodere il Bentegodi. La coda della classifica vede ora la Sampdoria con 15 punti, 16 la Cremonese e 22 il Verona, con la quartultima, lo Spezia, a 26. Liguri che sono riusciti a strappare un punto grazie al pareggio in trasferta contro la Fiorentina, 1-1 il finale al Franchi. Finisce in pareggio anche il match tra Udinese e Monza, 2-2 il finale al Friuli, con i padroni di casa che agguantano i brianzoli grazie ad un rigore messo a segno da Beto al 92'. Vince la Roma, che con un rigore di Dybala batte il Torino 1-0 e sale così al terzo posto in classifica a 53 punti, in piena zona Champions League. Champions League che invece si allontana per l'Atalanta, battuta in casa per 2-0 dal Bologna e scivolata al sesto posto. La Lazio in serata batte la Juventus all'Olimpico per 2-1 e consolida così il secondo posto in classifica, con le reti di Milinkovic Savic e di Zaccagni. Per la Juventus gol di Rabiot.