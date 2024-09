Serie A, il Milan torna a vincere il derby: Fonseca salva la panchina, Inzaghi sbaglia tutto

Vittoria di rigore e in rimonta . Raffaele Palladino può festeggiare il primo successo da quando è sulla panchina viola. Gudmunsson, infallibile dal dischetto , è l’uomo copertina. La Lazio si rammarica per un possibile pareggio sfumato a un passo dal traguardo. Al Franchi partita dai due volti: meglio i biancocelesti nel primo tempo, dopo un paio di parate di De Gea, ecco il gol di Gila . Meglio i viola nel secondo tempo: a inizio ripresa pareggia Gudmunsson su rigore, l ’islandese replica dal dischetto poco dopo il novantesimo.

L’arrivo di Juric sulla panchina della Roma è stato contestato dai tifosi ma ha portato la scossa sperata : i giallorossi hanno ottenuto la loro prima vittoria stagionale . L ’Udinese – arrivata all’Olimpico con l’ambizione di riportarsi in testa alla classifica- esce ridimensionata . Dovbik ha stappato la partita con un diagonale vincente a metà del primo tempo. A inizio ripresa Dybala si è procurato e poi ha trasformato il rigore del raddoppio. Dopo una bella parata di Svilar su Thauvin, ecco il 3-0 del neo entrato Baldanzi.

Paulo Fonseca salva la panchina con una vittoria meritata nel derby. Per Simone Inzaghi sembra di essere tornati indietro di un paio d’anni: scelte discutibili nei cambi, squadra indebolita e sconfitta nella stracittadina. Dopo sei vittorie consecutive dell’Inter, si spezza il tabù.

BOLOGNA-MONZA 1-2

Prima vittoria in questo campionato anche per il Bologna. Brianzoli ancora senza successi. Primo tempo un po’ più frizzante: rossoblu in vantaggio dopo ventriquattro minuti con il gol di Urbansky; la reazione dei padroni di casa produce il pareggio di Djuric al quarantatreesimo. Gara decisa a dieci minuti dal novantesimo con un gran gol di Castro: potente, preciso e imprendibile il suo tiro dalla distanza. Impalpabile la risposta del Monza, il Bologna festeggia senza soffrire nel finale.

POSTICIPO DEL LUNEDI’

Il programma della quinta giornata verrà completato con la partita del “Monday night”. Sarà un derby lombardo tra Atalanta e Como. I bergamaschi sono reduci dal buon pareggio contro l’Arsenal in Champions League, i lariani – dopo un atterraggio complicato sulla serie A- sembrano aver preso le misure. La trasferta al Gewiss Stadiun è un crash test attendibile. Fischio d'inizio alle 20.45.