Serie A, il Napoli pareggia a Cagliari e manca l'aggancio al Milan, il Bologna batte lo Spezia e ritrova la vittoria

Cagliari-Napoli 1-1

Il Napoli manca l'aggancio al Milan in vetta alla Serie A. Gli azzurri, in campo con tante assenze e con un modulo nuovo, non vanno oltre il pareggio per 1-1 in trasferta contro il Cagliari. Nel match dell'Unipol Domus i sardi aprono le marcature con Pereiro al 13' della ripresa ma subiscono la rimonta degli azzurri firmata da Osimhen al 87'. In classifica i partenopei sono secondi con 54 punti insieme all'Inter, a due lunghezze dal Milan capolista, con i nerazzurri che devono ancora recuperare il match con il Bologna. I rossoblù, al 4° risultato utile consecutivo, sono al 17° posto a quota 22 insieme al Venezia. Questa l'analisi del match dell'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti: "Il Cagliari meritava qualcosa di più. Noi abbiamo fatto fatica, capita a tutte dopo le partite di coppa, non abbiamo mai avuto la partita in mano quindi alla fine dobbiamo essere contenti del risultato. Funziona così, dire che era un risultato importantissimo è banale, avrebbe dato entusiasmo a città e tifosi. Ma non siamo riusciti a prendere in mano la partita e dobbiamo accettarlo, non abbiamo mostrato la nostra qualità anche per merito del Cagliari. Abbiamo sbagliato sotto l’aspetto della costruzione, siamo stati titubanti sui contrasti e nelle iniziative che non abbiamo preso. Le ultime partite saranno complicate per tutti, tante squadre si sono rinforzate e hanno motivazioni nuove, non sarà facile giocare contro chi si deve salvare. Bisogna sapersi adattare anche se noi oggi lo abbiamo fatto poco".





Bologna-Spezia 2-1

Il bologna batte lo spezia 2-1 in rimonta e conquista così la prima vittoria del 2022. Gli ospiti si portano in vantaggio all’11’ con un colpo di testa di Manaj, ma Arnautovic incrocia con il sinistro la rete dell’1-1 al 42’. Un paio di occasioni per Orsolini nella ripresa, prima della rete della vittoria dello stesso attaccante austriaco a 6 minuti dalla fine. Il Bologna sale a 31 punti in classifica, mentre lo Spezia resta a +4 dalla zona retrocessione.