Serie A, il Toro abbatte il Milan, la Lazio cade in casa con la Salernitana, gode il Napoli e l'Atalanta torna seconda

Nelle ultime settimane i biancocelesti sembravano inarrestabili. Soprattutto non subivano gol da sei gare di campionato. Ma con un secondo tempo sontuoso la Salernitana ha colto all’Olimpico un successo esaltante e meritato. I biancocelesti già nel primo tempo avevano faticato, ma al quarantunesimo erano passati con Zaccagni . A inizio ripresa grande occasione per il possibile raddoppio non sfruttata da Vecino. E lì è partita la rimonta granata: pareggio dell’ex Candreva con un pallonetto sontuoso, sorpasso dell’ex romanista Fazio , terzo sigillo di Dia in contropiede. Milinkovic Savic era diffidato ed è stato ammonito, con eccessiva severità: salterà il derby di domenica prossima. Una ingiustizia arbitrale che Maurizio Sarri ha preferito non commentare, il tecnico della Lazio ha detto: " se dico la mia opinione, mi danno sei mesi di squalifica"

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

CREMONESE-UDINESE 0-0

Prosegue la frenata – fisiologica e inevitabile- dei friulani, raggiunti dalla Juventus a dieci punti dalla vetta. Un punto che fa morale per la Cremonese, che resta all’ultimo posto, ma se non altro ha mandato segnali di vita. Allo Zini classica partita dai due volti: meglio l’Udinese nel primo tempo, più brillante la Cremonese nella ripresa, anche se a venti secondi dalla fine Deulofeu ha sprecato una clamorosa occasione per gli ospiti, spedendo in curva un pallone che poteva valere tre punti. Massimiliano Alvini, finito in discussione per la carenza di risultati, dovrebbe aver salvato la sua panchina: ma serve una svolta, i grigio rossi sono gli unici a non aver ancora vinto una partita in questa serie A.

SPEZIA-FIORENTINA 1-2

Una settimana fa i viola nel finale avevano visto sfumare il pareggio con l’Inter. Ora al novantesimo hanno esultato per una vittoria che li rilancia in classifica. La squadra di Gotti ancora una volta non ha raccolto per quanto seminato. Fiorentina per prima in vantaggio al quattordicesimo con un colpo di testa di Milenkovic sugli sviluppi di un corner; efficace la reazione dello Spezia con il pareggio di Nzola al trentacinquesimo. Nella ripresa sono stati i padroni di casa ad avvicinarsi maggiormente alla vittoria; ma all’ottantaduesimo sono rimasti in dieci per l’espulsione di Nikolau e al novantesimo sono stati puniti dal gol in mischia di Cabral.

LE PARTITE DEL LUNEDI’

Per chiudere il programma della dodicesima giornata di serie A mancano ancora due partite. Alle 18.30 al Bentegodi la Roma affronterà il Verona: dopo due partite sulla panchina degli scaligeri Bocchetti ha dato la scossa ma non ha ancora raccolto punti, alla lunga lista di assenti per Mourinho si è aggiunto Spinazzola, per lui lesione al retto femorale sinistro e ritorno nel 2023. Alle 20.45 Monza-Bologna: i brianzoli non avrebbero voluto giocare per lo choc dopo l’aggressione subìta da Pablo Marì all’ipermercato di Assago. Ora il difensore sta meglio, dopo l’intervento di ricostruzione dei muscoli lesionati della schiena è stato dimesso dall’ospedale e a casa dovrà dedicarsi a un riposo pressoché assoluto.