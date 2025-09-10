Serie A, in Juventus-Inter di sabato debutterà la Refcam: ecco cos'è e come funziona

Serie A, in Juventus-Inter di sabato debutterà la Refcam: ecco cos'è e come funziona Photo Credit: ANSA / CIRO FUSCO

Massimo Galanto

10 settembre 2025, ore 13:00

Dopo il test al Mondiale per club, ecco la novità nel massimo campionato di calcio italiano

Novità storica in arrivo nella Serie A di calcio. Sabato prossimo, alle ore 18.00, in occasione di Juventus-Inter, all'Allianz Stadium di Torino debutterà la Refcam. Si tratta di "una telecamera ultramoderna che consente di assistere all'evento-partita dal punto di vista privilegiato del direttore di gara".

Lo ha annunciato la Lega calcio, sottolineando che la serie A è uno dei campionati selezionati per la sperimentazione della novità introdotta da Fifa e Ifab, e già provata nel Mondiale per club.

Tante novità nel calcio

Dopo l'introduzione in serie C del Football Video Support (l'evoluzione sperimentale del Var che coinvolge anche gli allenatori), le decisioni Var spiegate a tutto lo stadio e la regola degli otto secondo per i portieri (se terranno il pallone tra le mani oltre questo tempo, l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria), ora anche in serie A arriva anche la RefCam che consentirà una nuova prospettiva.

Come funziona la RefCam

Nel dettaglio, la RefCam è una micro-camera ad alta risoluzione, del peso di soli 6 grammi: sarà montata alla base dell'archetto del microfono del direttore di gara, e sarà utilizzata, come spiega la Lega, nel corso del warm-up, in live durante il match, in occasione della preparazione dei calci di punizione e situazioni analoghe, o per mostrare replay "dall'alto tasso di spettacolarità".

La RefCam è compresa nel novero di camere a disposizione della produzione televisiva, e sarà regolarmente consegnata come segnale isolato al VAR.

La dichiarazione

Ecco il commento di Luigi De Siervo, ad della Lega calcio:

"L'introduzione della Refcam nel nostro campionato rappresenta non solo un ulteriore passo nel percorso di innovazione che stiamo portando avanti con costanza e determinazione, ma soprattutto fornisce finalmente ai tifosi la reale prospettiva della vista dell'arbitro delle differenti azioni di gioco. Il nostro obiettivo è, infatti, offrire al pubblico un'esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio con prospettive inedite ed immagini esclusive. La Lega è da sempre in prima linea nell'adozione delle nuove tecnologie, consapevole del ruolo centrale che esse rivestono nell'evoluzione della fruizione televisiva, nella promozione del nostro prodotto a livello globale e nella trasparenza delle decisioni assunte dai direttori di gara".

