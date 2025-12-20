Serie A, Juventus-Roma 2-1, Lazio-Cremonese 0-0

La Juventus vince 2-1 contro la Roma e si rilancia in campionato, portandosi ad un punto dal quarto posto occupato proprio dai giallorossi. Primo tempo di grande equilibrio fino ai minuti finali, con Conceiçao che prima sfiora il gol al 43' e poi lo trova subito dopo con un preciso diagonale. La Juventus nella ripresa riparte a testa bassa, e trova il raddoppio al 70' con il primo gol in Serie A di Openda: Svilar respinge il colpo di testa di McKennie, l'americano recupera la ribattuta e serve il belga che a porta vuota non sbaglia. Al 75' Baldanzi accorcia le distanze, arrivando per primo sulla ribattuta di Di Gregorio bravo a opporsi a Ferguson. Bianconeri che poi poco dopo sfiorano la terza rete con Yldiz che dalla distanza colpisce il palo. Pareggio 0-0 tra Lazio e Cremonese, dove nessuna delle due squadre regala particolari emozioni. Le tante assenze condizionano i padroni di casa, mentre gli ospiti giocano una partita ordinata, ma non trovano il guizzo vincente e chiudono in dieci: espulso Ceccherini al 94’.