Serie A, la Roma in nove resiste e la Fiorentina non va oltre l'1-1; il Bologna irrompe in Zona Champions Photo Credit: agenziafotogramma.it

ROMA-FIORENTINA 1-1

Il pareggio va stretto ai viola, che in doppia superiorità numerica nel finale hanno assediato i giallorossi, ma il muro eretto da Mourinho non è crollato. La Roma ha dimostrato di saper soffrire, anche in nove. Ora è stata raggiunta al quarto posto dalla rivelazione Bologna, la Fiorentina resta indietro di un punto. Cominciano bene i giallorossi, in vantaggio alla prima occasione: al quinto minuto segna Lukaku di testa su un delizioso cross d’esterno di Dybala. Poco dopo l’argentino spreca l’occasione per il raddoppio poi al 20esimo deve alzare bandiera bianca per l’ennesimo infortunio. La Fiorentina sfiora il pareggio con Nzola, ma Rui Patrício riesce a fermarlo. Viola pericolosi anche prima dell’intervallo con un rasoterra di Bonaventura disinnescato dal portiere giallo rosso. A inizio ripresa parte forte la Fiorentina alla ricerca del pareggio, Ikone vicino al gol dopo cinque minuti ma dall’altra parte Mancini sfiora il raddoppio sugli sviluppi di un corner. Dopo una traversa di Bonaventura, i giallorossi restano in 10 per l’espulsione di Zalewski e poco dopo per la Fiorentina pareggia con Martinez Quarta. A quel punto la squadra di Italiano spinge alla ricerca della vittoria, la Roma resta addirittura in nove per l’espulsione di Lukaku, ma Rui Patricio riesce a respingere tutti i tentativi d’assalto della Fiorentina cui si può rimproverare un po’ di frenesia e poco cinismo sottoporta.





SALERNITANA-BOLOGNA 1-2

Il Bologna conferma il momento magico e irrompe in zona Champions. La Salernitana resta malinconicamente all’ultimo posto. Ma la squadra di Pippo Inzaghi ha voglia di lottare e anche stavolta se l’è giocata fino alla fine. Gara indirizzata già dopo venti minuti dalla doppietta di Zirkzee, bravissimo ad approfittare degli errori della difesa campana. A inizio secondo tempo il Bologna non la chiude: palo di Ferguson; e la Salernitana la riapre, gol di Simy. Segue assedio granata, che nel recupero produce un paio di ottime occasioni, ma -in un finale nervoso- il risultato non cambia più.

MONZA-GENOA 1-0

Il Monza si avvicina all’Europa, il Genoa rallenta nella sua risalita. Gara combattuta all’U Power Stadium. Decisa da un gol del redivivo Dani Mota Carvalho a sette minuti dal novantesimo. Il portoghese non segnava da sette mesi. Le occasioni sono state poche: i brianzoli ne hanno sfruttata una ( nel primo tempo annullato per fuorigioco un gol di Ciurria), il Genoa no: Retegui ha spedito alto dall’area piccola.

FROSINONE-TORINO 0-0

Diciamo che le partite emozionanti sono altre. La gara è stata combattuta, equilibrata, ma non spettacolare, il apreggio è equo. Poche le emozioni, l’occasione più importante l’hanno avuta i granata con il palo colpito da Vlasic. Ma anche i ciociari si sono resi pericolosi, bravo Milinkovic Savic a dire di no. Il Toro dunque non ha bissato il successo contro l’Atalanta, la squadra di Di Francesco ha allungato la serie positiva in casa, cinque vittorie e due pareggi.