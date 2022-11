Serie A, Napoli-Udinese 3-2, Sampdoria-Lecce 0-2, Bologna-Sassuolo 3-0

Napoli-Udinese 3-2

Napoli inarrestabile, conquista l'undicesima vittoria consecutiva sin campionato superando per 3-2 l'Udinese al Maradona. La squadra di Spalletti, con una gara in più, è ora a +11 su Milan e Lazio, impegnate domenica contro Fiorentina e Juventus. I friulani restano ancora senza vittoria, l'ultima risale al 3 ottobre. I padroni di casa partono fortissimo e passano al 15' con Osimhen che svetta sopra Bijol e sigla l'1-0. Il centravanti azzurro poi apre il contropiede sulla rete del 2-0, quando al 31' Zielinski disegna una parabola irraggiungibile per Silvestri. Al 58' Anguissa trova un'apertura semplice per Elmas che salta il suo avversario diretto e supera il portiere avversario per il 3-0 Napoli, che rallenta il gioco e rischia grosso: al 79' Nestorovski riesce a riaprire il match dopo un bell'assist di petto di Success, e tre minuti dopo Samardzic supera Kim, nel suo unico errore della partita e con un tiro a giro va ad accorciare ulteriormente le distanze. Negli ultimi minuti il Napoli fatica ma porta a casa l'ennesima vittoria.





Sampdoria-Lecce 0-2

Il Lecce batte 2-0 la Sampdoria e centra la seconda vittoria consecutiva dopo aver sconfitto l'Atalanta, mentre per i blucerchiati è crisi sempre più profonda, quarta sconfitta consecutiva e quarta partita senza gol. Parte meglio la squadra di casa, dopo pochi secondi si fa vedere Gabbiadini con un tiro da fuori alto sulla traversa, e poi al 12' calcia nell'angolo basso ma Falcone gli nega la gioia del gol deviando in tuffo. Nel primo minuto di recupero pasticcio dei blucerchiati sulla loro trequarti, palla a Colombo che si invola verso Audero e lo supera con un violento sinistro sul primo palo. Stankovic le prova tutte, inserisce Quagliarella nel finale, ma non riesce mai a superare Falcone, con il Lecce che raddoppia all'83' con Banda che, servito da un colpo di tacco di Colombo, supera il portiere ligure con un pallonetto e segna il primo gol di un calciatore zambiano in A.



Bologna-Sassuolo 3-0

Il Bologna batte il Sassuolo e centra la 4 vittoria nelle ultime 5 partite, riscattando così la brutta sconfitta di San Siro contro l'Inter, mentre per i neroverdi è la quarta partita senza i tre punti. Bologna in vantaggio al 30' con il primo gol italiano di Aebischer. Nella ripresa i padroni di casa dilagano, approfittando di un Sassuolo che ha faticato ad uscire dalla propria metà campo. Al 51' il raddoppio di Arnautovic su assist perfetto di Soriano, poi Ferguson al 78' segna il definitivo 3-0 con tiro di destro a giro che si infila all'incrocio.