Serie A, oggi inizia la dodicesima giornata: perché Genoa-Como si gioca stasera?

Sempre più spezzatino. La dodicesima giornata disi aprirà oggi, giovedì 7 novembre 2024, e si chiuderà domenica 10. A colpire è il fatto che stasera, in contemporanea con gli impegni di Lazio e Fiorentina in, rispettivamente, Europa e Conference League , sia in programma l'anticipo di campionato Genoa-Como.Alla base del posizionamento di Genoa-Como nella serata di giovedì 7 novembre 2024 c'è un evento in programma a Genova il prossimo weekend. In particolare, sabato 9 e domenica 10 nel capoluogo ligure si svolgerà la 40esima edizione del Rally della Lanterna, atto conclusivo della Coppa Italia Rally. Una manifestazione che farà sfrecciare per le strade della città oltre 170 vetture e i migliori piloti delle graduatorie delle 10 zone nazionali. Tra le zone di Genova coinvolte c'è anche il piazzale antistante lo stadio Luigi Ferraris, che sarà trasformato per l’occasione in parco assistenza per le auto e gli equipaggi. Alla luce di questa circostanza, la Lega Serie A ha deciso di collocare Genoa-Como stasera, in deroga alla non contemporaneità con le italiane impegnate nelle coppe europee.Una novità a cui i fantallenatori, ossia coloro che fanno il fantacalcio, dovranno prestare attenzione. La formazione, infatti, andrà inserita già oggi, andando quindi alla cieca rispetto ai giocatori che scenderanno in campo effettivamente nelle gare fissate domenica. A proposito di scelte di formazione, chissà che stasera nel Genoa non ci sia spazio dal primo minuto per Mario Balotelli, che lunedì ha fatto il suo debutto assoluto con la maglia del Grifone.La dodicesima giornata di Serie A, si concluderà proprio domenica 10 novembre. Sabato 9, invece, andranno in scena tre match, tra cui il derby Juventus-Torino alle 20.45. Domani, venerdì 8, una sola sfida, quella tra Lecce ed Empoli, al via alle 20.45. anomalo anticipo del giovedì sera allo stadio Marassi che obbligherà le due squadre a un autentico tour de force e tantissimi fantallenatori a inserire la formazione con largo anticipo e quasi a scatola chiusa. Dunque alla stessa ora in cui Lazio e Fiorentina affronteranno i loro impegni in Europa e Conference League contro Porto e Apoel Nicosia, al Ferraris in contemporanea si disputerà una partita che metterà in palio punti pesanti per la lotta salvezza. Ma qual è la ragione dietro a questo anticipo così sui generis e che farà diluire il prossimo turno di campionato addirittura di quattro giorni?