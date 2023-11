Serie A, Salernitana-Lazio 2-1, Atalanta-Napoli 1-2, Milan-Fiorentina 1-0

Atalanta-Napoli 1-2

Walter Mazzarri bagna il suo ritorno sulla panchina del Napoli cobn una bella vittoria sul campo dell'Atalanta, battuta per 2-1. Il Napoli parte bene, controlla l'Atalanta e riparte. Al 34' Rrahmani di testa batte Carnesecchi, ma il Var annulla la rete perché il difensore del Napoli è in posizione di fuorigioco sul cross di Raspadori. La rete del vantaggio arriva poco dopo: al 44' ci pensa Kvaratskhelia che di testa su cross di Di Lorenzo batte Carnesecchi per lo 0-1. Al 46' su cross di Hateboer, svetta Koopmeiners ma Gollini si oppone in tuffo. Al 48' Ederson perde palla in area ma è bravo Carnesecchi a rimediare in uscita bassa chiudendo lo specchio della porta a Zielinski, poi Scalvini salva su Di Lorenzo. Ad inizio ripresa l'Atalanta trova il pari. Al 53' sul cross di Hateboer, Lookman da centro area di testa batte Gollini per l'1-1. Mazzarri inserisce Osimhen che ritorna in campo al 65' dopo l'infortunio senza la maschera protettiva al volto. Poco dopo però è l'Atalanta ad andare in rete con Pasalic ma che viene ancora annullato per la posizione irregolare di Koopmeiners. Il Napoli passa al 79': rinvio sbagliato di Carnesecchi, la palla arriva ad Osimhen che in spaccata serve Elmas che da solo mette in rete per l'1-2. Assalto finale dei nerazzurri, con Gasperini che mette dentro anche Scamacca e Muriel, ma il risultato non cambia.





Milan-Fiorentina 1-0

Il Milan ritrova il successo dopo du epareggi e due sconfitte, batte la Fiorentina e resta al terzo posto in classifica. Nel primo tempo i rossoneri sfiorano la rete in due occasioni con Pulisic e Pobega, mentre la Viola va vicino al vantaggio con Nico Gonzalez. Milan in gol nel recupero dl primo tempo: Parisi stende in area di rigore Hernandez, l'arbitro assegna il penalty. Dal dischetto va lo stesso Hernandez che spiazza Carnesecchi. Nella ripresa i viola spingono alla ricerca del pari e al 62' Nico Gonzalez ingaggia un duello con Tomori e prova una conclusione che viene deviata da un difensore, scheggia il palo alla destra di Maignan. Al 75' rossoneri vicini di nuovo al gol con Theo Hernandez che serve Jovic in area, ma l'attaccante solo davanti a Terracciano gli calcia addosso. Al minuto 83 Pioli toglie Jovic ed inserisce Camarda, 15 anni ed 8 mesi, più giovane calciatore nella storia della Serie A. Pressing finale della Fiorentina che sfiora il pari al 90' con Maxime Lopez che conclude dal limite e sfiora l'incrocio. Ma l'occasione più importante per i viola arriva al 96': su calcio d'angolo per i viola Mandragora sotto porta calcia a botta sicura da un metro e Maignan ci mette la faccia e salva il Milan.





Salernitana-Lazio 2-1

La Salernitana batte la lazio 2-1 in rimonta all'Arechi e conquista la prima vittoria in questo campionato. La Salernitana non vinceva in Serie A dal 27 maggio 2022 con l'Udinese. A decidere la sfida il classico gol dell'ex con Candreva, che ha messo a segno la rete decisiva del 2-1 al 66' con un eurogol: punizione a due con tocco di Kastanos e Candreva s'inventa un tiro che sorprende un non perfetto Provedel. I biancocelesti erano passati in vantaggio al 43' con un rigore siglato da Ciro Immobile con un destro a incrociare. La squadra di Inzaghi reagisce nella ripresa e al 55' trova il pari con Grigoris Kastanos che sfrutta al meglio una non perfetta respinta di Provedel. AL 66' poi la ribalta con Candreva. A nulla serva l'assedio finale della Lazio con i granata rinchiusi in 11 nella loro area.