Serie A, Salernitana-Sassuolo 3-0, Lazio-Torino 0-1, Sampdoria-Spezia 1-1

Lazio-Torino 0-1

Si ferma dopo otto risultati utili di fila in campionato il bilancio positivo della Lazio, che all'Olimpico perde 1-0 con il Torino. Biancocelesti sconfitti dopo due mesi di imbattibilità, e Lazio che ora rischia di essere superata in classifica dalla Juventus. Torino che invece centra il secondo successo fuori casa nelle ultime tre gare. Prima occasione per la squadra di casa già dal primo minuto, con Mattia Zaccagni che colpisce di testa verso il palo di sinistra: Vania Milinkovic-Savic ferma la palla prima che superi la linea. Al 13' un brutto fallo in area su Hysaj fa sospettare un rigore ma l'arbitro nega e lo stadio fischia. Al 19' occasione Torino per Radonjic, tiro salvato di piede da Provedel, che para anche il successivo tiro dall'angolo. Il Torino trova finalmente la via del gol sul finale della prima frazione al 43' con Ilic. Il Torino sfiora il raddoppio con Sanabria al 56' con un gran sinistro sventato da Provedel che respinge. Rovesciata fallita da Immobile all'85', occasione fallita del Torino con Sanabria un minuto dopo, altra occasione mancata granata all'88' con Buogiorno che di testa manda fuori. Nel recupero grande occasione per Zaccagni dal limite, che però calcia alto.





Salernitana-Sassuolo 3-0

La Salernitana batte 3-0 il Sassuolo ed è sempre più vicina alla salvezza, con l'ottavo risultato utile consecutivo. Nuova frenata, per gli emiliani che non riescono a dare continuità al successo contro la Juventus. Parte fortissimo la Salernitana, che al 9' sblocca il risultato: Candreva batte dalla bandierina, Gyomber fa sponda di testa per Pirola che in tuffo riesce a depositare la sfera alle spalle di Consigli. La Salernitana continua a spingere e, dopo essersi resa pericolosa con un tiro di Candreva, trova il raddoppio con Dia che calcia a volo, battendo Consigli che nella circostanza non è impeccabile. Al 24' Laurentie calcia a giro ma la conclusione esce alla sinistra di Ochoa. Tre minuti dopo il portiere messicano riesce a neutralizzare un tiro velenoso di Frattesi, deviandolo in angolo. Nella ripresa Dionisi prova a cambiare qualcosa in avanti, sostituendo Frattesi con Pinamonti.La Salernitana controlla senza affanni e va ancora a segno: Candreva trova Kastanos in area con uno scavetto, il cipriota di testa serve Dia che appoggia per l'accorrente Coulibaly, abile a trovare l'angolino con un tiro dal limite che non lascia scampo a Frattesi. La Salernitana controlla in scioltezza fino al triplice fischio, conquistando tre punti importantissimi per la salvezza.





Sampdoria-Spezia 1-1

Pari nel derby ligure fra Sampdoria e Spezia, con lo Sezia che si riporta ad un punto dal Verona, terzultimo, mentre la Sampdoria resta ultima, a 10 punti dallo Spezia. Partita segnata da un brutto episodio: un fitto lancio di fumogeni da parte dei tifosi della Sampdoria, in segno di protesta contro la società, ha obbligato l'arbitro a interrompere il gioco all'inizio del secondo tempo della partita tra i blucerchiati e lo Spezia. La visibilità in campo è stata ridotta quasi a zero e Maresca non ha potuto fare altro, anche per consentire ai vigili del fuoco di intervenire, mentre lo speaker dello stadio avvertiva che in caso di lanci continuati la partita sarebbe stata sospesa. Dopo circa sei minuti di stop, il gioco è ripreso. Nel primo tempo parte bene la Sampdoria, che con Amione trova il vantaggio al 23'. Nella ripresa Verde, al 59', trova il gol del pari, risultato con il quale si chiude il match.