Serie A, Udinese-Inter 2-3, Genoa-Juventus 0-3, Bologna-Atalanta 1-1

UDINESE - INTER 2-3

L'Inter di Simone Inzaghi batte l'Udinese per 3 a 2 al Bluenergy Stadium, rischiando qualcosa nel finale. Partita divertente e bel risultato per i Nerazzurri che si portano momentaneamente con Torino e Milan. Gara che si sblocca dopo appena 43 secondi con la rete di Frattesi, fulmineo a presetarsi a tu per tu con Okye e a siglare il goal dell'1 a 0. Nel corso del primo tempo, il centrocampista italiano si rende pericolosissimo in un altro paio di occasioni, di cui una clamorosa, su assist di Lautaro Martinez, con la palla che esce di poco fuori. Al 35', l'Udinese attacca e mette sotto l'Inter, trovando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il goal del pareggio con il colpo di testa in girata di Kabasele. Verso la fine del primo tempo, si sblocca Lautaro Martinez dopo 5 giornate. L'argentinoi si fa trovare dentro l'area, viene servito da Dimarco sulla sinistra e deve solo spingere la palla in porta. Nella ripresa è ancora una volta "El Toro" ad andare in rete con un tiro da fuori area e a realizzare il goal del 3 a 1. L'Udinese prova a rispondere con l'ingresso di Lucca ed è proprio l'attaccante italiano ad accorciare le distanze all'83' minuto, quando su un lancio lungo supera Darmian e si presenta al duello con Sommer che non può nulla sul tiro del 2-3 friulano. Finisce così, con l'Inter che si riscatta dopo il derby perso con il Milan, mentre per l'Udinese è la seconda sconfitta di fila, dopo quella contro la Roma, con la squadra di Runajic che ha subito 6 goal in due partite.





GENOA-JUVENTUS 0-3

La Juventus non sbaglia, batte 3 a 0 il Genoa a Marassi e ritrova il suo bomber, Dusan Vlahovic. Primo tempo primo di emozioni, squadre che si annullano, ritmi bassi, l'unica occasione da segnalare è un tiro di Vlahovic da una punizione al limite dell'area finito alto sopra la traversa. Nel secondo tempo però in campo arriva un'altra Juve. I bianconeri muovono più velocemente il pallone e subito il gioco si sposta nella metà campo genoana. Dopo soli 3 minuti il difensore rossoblù De Winter tocca il pallone in area con la mano, nessun dubbio per l'arbitro, è rigore netto. Vlahovic si presenta sul dischetto, incrocia con il sinistro e non sbaglia, 1-0 per la Juve. I bianconeri approfittano del momento negativo della squadra di casa e al 55esimo arriva subito il raddoppio sempre con l'attaccante serbo che raccoglie un bel passaggio filtrante di Koopmeiners e incrocia benissimo sul secondo palo battendo Gollini. Partita già in cassaforte per la Juventus, il Genoa non è mai stato pericoloso e non ha mai dato l'impressione di poter reagire. Il 3 a 0 arriva dal giovane figlio d'arte e neo acquisto dei bianconeri, Francisco Coincecao. Il portoghese, entrato benissimo in partita nella ripresa, segue l'azione sulla destra, Thuram dall'altra parte arriva al limite dell'area di rigore e con un passaggio rasoterra serve il compagno che con il sinistro riesce a tenere basso il pallone spedendolo all'angolino. Vittoria netta e meritata della Juventus di Thiago Motta che resta l'unica squadra nei top 5 campionati europei a non aver ancora subito gol.





Bologna-Atalanta 1-1

Pareggio fra le due squadre che in settimana in Champions League affronteranno Liverpool. il Bologna, e Shaktar, l'Atalanta. Partono forte i bergamaschi, all'8' Kossounou calcia di poco oltre la traversa. Al 18' Lookman attacca bene la profondità, viene servito, calcia in diagonale e Skorupski devia in angolo di piede. Al 21' si vede Castro che arriva a calciare in area: tiro deviato in angolo. Al 38' altra occasione per l'Atalanta: cross dalla sinistra per Brescianini che si coordina e batte a rete: palla respinta. La ripresa inizia con il gold del Bologna: Castro recupera palla sulla trequarti, si accentra da sinistra e con il destro lascia partire una conclusione che sorprende Carnesecchi per l'1-0. Al 6' la squadra di casa resta in dieci per l'espulsione di Lucumì che perde palla e stende De Ketelaere al limite dell'area. L'Atalanta attacca a pieno organico ma con poca lucidità. Al quarto d'ora grande intervento di Posch in anticipo su Lookman in area. Al 45' gli ospiti agguantano il pari. Samardzic lavora la palla al limite dell'area, se la sistema sul sinistro e calcia, Skorupski non può arrivarci e l'Atalanta pareggia. In peno recupero occasione clamorosa per l'Atalanta con Cuadrado, che calcia al volo da ottima posizione ma la palla finisce di poco alta sopra la traversa.